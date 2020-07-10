根據教育部最新資料顯示，台灣留學人數創10年新高，對此，就有網友直言，不少學生留在台灣只有低薪，「再怎樣至少也要去過過水再回來」；但也有知情人士曝光背後暗黑真相，讓人不勝唏噓。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，雖然台灣正受少子化影響，但根據最近公布的統計，「台灣去年留學人數再創十年新高，足足增加兩成多…看來還是很多家長認為，孩子留在台灣根本低薪，再怎樣至少也要去過過水再回來。」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「菁英逃難人數加兩成」、「少子化，資源給得多啊」、「歐美日學歷拿出來漂亮」；但也有人認為「美國減少英國也沒增加，都去讀後段的學校了？」、「除了美國以外，其他國家留學回台工作真的沒本土名校強」、「英國只是比錢多，沒用的學歷」。

不過也有知情人士曝光背後暗黑真相「出國買學歷越來越輕鬆，很多連論文都不用寫，有些代辦業者還提供全部的包套服務，從申請到畢業的一條龍服務」、「來美國後真的大開眼界！大陸留學生TOEFL GRE可以找搶手，學校GPA也是假的，申請上後作業可以花錢找別人做，考試一樣找搶手；畢業後找工作，OA一樣找槍手，phone interview槍手，有幾年Amazon只要寫兩次OA就錄取，然後年薪16～20萬鎂（美金）。所以出國值不值？超值的好嗎！借錢都要出來」。