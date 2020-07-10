俗話說「呷飯皇帝大」，現代人生活壓力大，使得近年來療癒的「吃播」影片席捲全球。日前網路上瘋傳著一段「袋鼠吃樹葉」的影片，短短的12秒畫面，只見小袋鼠將樹葉吃出了薯片的感覺，療癒指數破表，掀起網友熱議。

袋鼠吃樹葉竟吃出薯片感 天生自帶療癒系笑容（影片取自YouTube/Kevin Lew）

微博上近日流傳著一段澳洲短尾矮袋鼠（Quokka）吃樹葉的影片，雖然畫面只有12秒，但是卻讓無數網友看了少女心爆棚。畫面中可見，這隻小袋鼠兩手抓著一片枯葉，一口一口開心的品嚐著葉子的美味，過程中眼睛還一度瞇了起來，享受美食的療癒模樣，將枯葉吃出了薯片的感覺。

畫面曝光後網友全暴動了，紛紛留言直呼「吃得可真香啊」、「這個瞇瞇眼～萌萌噠」、「天啊，有點太可愛了啊」、「太萌了，好治癒的吃播」、「吃出了滿滿的幸福感」、「軟萌軟萌的」、「我也想吃，嘎嘣嘎嘣脆」、「太有感染力了」。事實上，這段影片早在去年8月就有人上傳至YouTube，如今再度在網路上瘋傳，仍受到不少網友歡迎。