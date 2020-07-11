王宣智

中興大學歷史系畢業，曾從事各種行業，直到身為稻農的岳父有意退休，妻子不忍農田荒廢，夫妻倆決定承接祖業，先後創立「八仙六代園」農場與自家品牌「投投是稻」，強調友善耕作與永續環境，並於2018 年獲選為台北市標竿青農。

百年以前，草山種出第一批蓬萊米，引領全台稻作邁向新的未來；百年之後，高樓取代稻田景觀，唯獨關渡平原的稻浪，依舊在風中搖曳成一片金黃。其實，台北離稻米產地比想像中更近，更間接透過米食文化的傳承，將土地今昔緊緊相連。讓我們橫越水泥叢林，探尋一畝畝綠意田園，欣賞都會裡的另一抹風景。

「很久以前，台北放眼望去都是稻田，還是全台稻米產量數一數二高的地方。」歷史系畢業的王宣智，說起台北米食文化，開口就像是一段故事。他踩著田埂前進，視線落在遠方櫛比鱗次的都會叢林，緩緩開口：「這是台北市最後一片稻田。」一字一句在風聲中益發清晰。

王宣智在4 年前接手岳父鄭雄傑的稻田，成為北投八仙聚落第六代稻農。八仙聚落位於大度路一段與基隆河之間的平原，長久以來，此地的農家種植水稻，成片稻田與遠山相連，但隨都市發展，畝畝良田日趨減少，「甚至有許多人不知道台北有水田」。

「但台北的農業曾經引領全台！」他接著說，百年以前，日本人吃不慣台灣的秈米，引進原本慣吃的粳米，並在陽明山竹子湖培育出第一批蓬萊米，「台北的好米運往大稻埕日曬、加工、出口，稻米曾是台北最重要的產業之一。」

如今八仙聚落只剩約10 戶農家，守著台北最後一片良田。於是他跟著岳父的腳步，從門外漢開始學習稻苗的語言，打田、插秧、施肥到水位控制，無一不是眉角，最後甚至反過來說服老農打破慣行農法的種植方式，接受生態平衡、永續環境的新興農法。例如不用除草劑與化學肥料，讓田裡隨處可見瓢蟲、白鷺鷥，還有黑翅鳶在空中盤旋。他也與台北市七星農田水利會、台灣水資源與農業研究院合設試驗田區，以小範圍栽種實驗無毒農法，並找出最適合台北氣候的種苗。

除了將收穫的米糧交與糧商收購、烘乾，王宣智也保留部分產量採傳統日曬後自產自銷，「傳統日曬米保有穀類原始的香氣，我都說那是『太陽的味道』。」更重要的是，他希望讓更多人吃到台北產地直送的好米，認識台北非都會的一面。

除了關渡平原的稻田，近幾年陽明山、天母也漸漸重現零星農田、菜園，王宣智認為，點綴在城市間的農田，正是讓孩子們貼近歷史及家鄉最好的教學場域。除此之外，吃好米、認識米，也能在日常生活中傳承米食文化，王宣智說，「好好吃飯」就是了解故鄉最好的方法。

Chill 大使推薦─走入台北田野間

走入台北田野間，感受稻作的數大即美。（圖／台北畫刊提供、莊智淵攝）

若想更親近台北的田野與稻米文化，Chill 大使王宣智建議從稻田巡遊開始，在微風捎來的陣陣稻香中，感受稻作的數大即美；之後再到竹子湖汲取蓬萊米原種田的歷史，對台北的米有更全面的認識及體驗。

# 騎自行車賞稻田

地點：基隆河濱自行車道

關渡平原保留台北珍貴的田園景觀，並串聯起淡水河口紅樹林自然保護區。王宣智建議，在6、7 月挑個風光明媚的日子，從關渡宮出發，沿著河濱自行車道前進，途經下八仙與中八仙聚落，放眼望去即是一大片稻田，遠方則是七星山與大屯山系，遼闊的視野讓人心曠神怡。

與其他位於台北的河堤景致不同，無盡的田園綠意是關渡平原自行車道的最大特色。（圖／台北畫刊提供、莊智淵攝）

# 捷運周邊的稻浪巡禮

地點：中央北路二段257 巷

媲美花東的稻浪風景，就藏身在捷運淡水信義線忠義站的後方。沿著鄉間小路直行，隨風搖曳的稻梗和豐富的生態，讓此處宛如台北的都市之肺。

每年春天是插秧季，稻田為此地帶來豐富的生態，黃頭鷺、大冠鷲穿梭其間，秧苗間還可見青蛙、昆蟲與毛蟹等生物，水田映照遠山景色更是浪漫；春末夏初可看見成片綠油油的稻田，宛如台北版的伯朗大道；入夏後稻穗逐漸飽滿低頭，直到7 月轉為一片金黃，收割時節，收割機來回穿梭，空氣中淨是青草香。

而關渡平原綿延數百頃、一望無際的遼闊感，更廣受攝影愛好者喜愛。王宣智說，此處的日落最美，在夏季前來，能捕捉到金色稻田襯著觀音山日落的美景，冬季時，稻田轉為種植綠肥，大波斯菊、大百日草、向日葵讓關渡平原形成一片花海，拿起相機隨手一拍，都是一幅浪漫的風景。

# 翻閱台灣米歷史

地點：竹子湖蓬萊米原種田故事館

若是想要進一步了解台北的米食文化歷程，王宣智也推薦位於陽明山的「竹子湖蓬萊米原種田故事館」。1921 年，時任台北州農務主任的平澤龜一郎發現竹子湖氣候適合種稻，且封閉地形能阻絕與外來稻米混種的可能性，於是建議以竹子湖作為新米種的育種田，並進一步於1928 年成立「竹子湖蓬萊米原種田事務所」及倉庫，作為蓬萊米原種田耕作管理、穀種分發配送等用途。為了讓更多人認識蓬萊米與竹子湖的歷史價值，陽明山國家公園管理處2014 年於當初事務所的原址籌設「竹子湖蓬萊米原種田故事館」，館內分別介紹竹子湖的前世今生，與蓬萊米原種田稻作史，讓旅客來到此地觀光之餘，也能了解與稻米有關的往事。

竹子湖蓬萊米原種田故事館

時間：09:00-16:30（每月最後一個週一、除夕休館）

地點：北投區竹子湖路15-2 號

電話：02-2862-5545

竹子湖蓬萊米原種田故事館引領旅客認識台北蓬萊米的歷史。( 圖／陽明山國家公園管理處)

每到7 月，關渡平原稻作結穗呈現一片金黃，台北市產業發展局與北投區農會便會舉辦活動讓民眾參與收割。( 圖／台北市產業發展局)

跟隨Chill 大使王宣智的腳步，結束稻田巡遊並認識米的故事後，不妨前往復育成功的水梯田，看看台北另一種稻田風光，並藉由不同形式的米食，領略不同面貌的稻米文化。

# 復育水梯田地景

地點：士林區平菁街109 號旁

早年在士林山區落腳的居民為了改善生活，於是在山窪開圳引水，沿著原本地勢種植水稻，形成特殊的農業文化地景。但隨著社會變遷，水梯田一度消失在荒煙蔓草中，近幾年台北市工務局大地工程處輔導在地居民在平菁街109 號旁，發起水梯田復育計畫，逐漸找回往昔山坡與農村的風情。

「鵝尾山水田」是台北市目前唯一一處水梯田，今年5 月在七星農田水利會與財團法人維謙基金會協助下，種植黃、白、綠、深紫與淺紫等5 種顏色的彩色水稻，打造美麗如畫的稻田藝術地景，待7 月水稻結穗低垂，逐級而降的金黃稻浪又是另一番風貌。復育的水梯田地景不只是民眾休憩的去處，更重要的是傳達對環境生態的關懷，並重現台北農業文化。

平等里重現水梯田地景，讓民眾在都市也能體驗鄉村風情。( 圖／台北市工務局大地工程處)

白飯搭配豬油或是其他懷舊風味的配菜，更能傳遞米食香純的風味。( 圖／稻舍 )

傳承70 年的經典手敲鬆糕，口感滑順不黏膩，咀嚼後散發淡雅米香。( 圖／合興壹玖肆柒 )

# 來大稻埕吃米食

地點：稻舍

以米食餐點轉化重現家族碾米事業，「稻舍」希望延續推廣台灣好米的理念，選用台農71 號益全香米，將整袋尚未脫殼的稻穀，用碾米機現碾現煮，確保每一碗端上桌的米飯，不但新鮮且保有胚芽營養，入口還能聞到陣陣芋香。不妨點一碗豬油拌飯，米香與油蔥的香氣，糅雜成一股濃濃的懷舊感，帶領我們重溫往昔米業興盛的舊埕時光。

＊稻舍

時間：12:00-15:00、17:30-21:00

地點：大同區迪化街一段329 號

電話：02-2550-6607

地點：合興壹玖肆柒

走在大稻埕，不能錯過的是走過70 年的傳統中式糕餅鋪「合興壹玖肆柒」。垂著紅色短簾的門面簡約中帶點古風，裡頭販售傳統兼具創新的糕點。其中熱賣70 年的經典商品是手敲鬆糕，從最初的選米、洗米、磨米到拌粉，全都一手包辦，每日現敲的新鮮口感，讓大家都能品嘗富有歷史感的米食小點。

＊合興壹玖肆柒

時間：11:00-19:00

地點：大同區迪化街一段223 號

電話：02-2557-8060

(本文摘自《台北畫刊7月號630期》)