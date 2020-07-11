1969 年上映，由「寶島歌王」文夏編劇、主演、主唱的《再見台北》修復前後的對照，修復後的畫面（下）髒點減少，清晰度與亮度都有所提升。( 圖／國家電影及視聽文化中心)

隨著電影型態不斷推陳出新，在追求前瞻技術為感官帶來嶄新觀影體驗的同時，國家電影及視聽文化中心潛心投入電影修復，讓我們在數位修復組的修復團隊帶領下，一窺每個修復環節，透過重塑經典之作，再次牽起人與過往年代的關係與情感。

1 年

版權洽談與原始素材盤整

版權洽談人員

開始電影數位修復工作之初，版權洽談是需要優先達成的任務，邱繼諺表示，「首先需要徵求主創團隊的同意，若是主創團隊已不可考，或是原始素材貧乏缺失，則需要向外尋求參考資料，但影像可能因創作者逝世而無法追查所有權，聲音也可能面臨歸屬定義模糊的爭議。」由於多數人對於數位修復的認知不一，因此「修舊如舊」、「修舊如新」兩極化的論點，也成為修復倫理中的熱議話題，「更重要的是遵循主創團隊的想法與建議，在『如舊』與『如新』之間取得平衡。」

除了需要先跟主創團隊溝通想法，由於以前的電影是以膠卷沖印的方式留存，頻繁的放映容易產生磨損，不當的保存亦會發生膠卷受潮、發霉、裂化等情形，這些也是修復工作前期影響修復難度的關鍵。邱繼諺提到，「原始素材的盤整，對於數位修復有舉足輕重的地位，因為原始素材的品質會影響數位修復的成果，因此在取得版權以後，必須整飭大量的原始素材，依據其不同的狀況分類、處理和保存，再遴選恰當合宜的原始素材進行數位修復。」

《台北之晨》於1964 年發行當時未能配上的環境音，今影視聽中心與空總台灣當代文化實驗場C-LAB 攜手合作，邀請林強、陳家輝兩位作曲家創作新配樂。( 圖／國家電影及視聽文化中心)

1 至6 個月

整飭清潔與數位掃描

整飭清潔4 人、數位掃描1 人

組內的修復工作站擔任為影片把關的角色，必須確實檢查原始素材是否有遺漏的片段，再根據其齒孔破損及膠片破損等受損狀況著手物理修復，當所有原始素材的受損狀況經過初步修復之後，會先進入超音波清潔室，以超音波清潔機浸泡環保藥水，再透過超音波震動去除油漬、髒汙或微粒，邱繼諺認為，「整飭是最有樂趣的開端，可以欣賞眾多原始素材的內容，由於需要長時間的專注聚焦，且需接觸化學藥劑，相對地需要較細膩與具耐心的人從事。」

而數位掃描單位的重點在於將最多的細節完整保留，邱繼諺強調，「數位掃描並非像字面上解讀得那麼簡單，從掃描機的維護清潔、角度校正、參數設定到鏡頭對焦，再因應膠卷的受損程度，評估使用『乾片門』或『溼片門』掃描。兩者差異在於有無填上專用溶劑，若是膠片上的細微刮痕過多，可透過『濕片門』做濕掃來達到減少細刮痕，但此舉會稍微減少影像的細節，因此為了後續影像的修復，採取『濕片門』掃描為非必要的手段。因此，進行數位掃描工作需對膠卷具備基本的認識、了解片材的特性，加上基本調光的經驗，在數位掃描時予以即時修正，才能夠為下一道工序提供完整的還原空間。」

使用接點膠水處理膠卷髒點時，必須注意塗抹厚度，避免表面高度不均導致數位掃描出現晃動。（圖／台北畫刊提供、林冠良攝）

數位掃描的過程中，可能因為膠卷的狀態不一而有掃描缺失的狀況發生，必須憑藉操作經驗調整機台。（圖／台北畫刊提供、林冠良攝）

6 個月至2 年

影像/ 聲音修復與調光

影像修復4 人、

聲音修復1 人、調光1 人

整飭與掃描後的素材接著進入精修階段，此階段必須遵照「最大化擬實、最小化差異」的原則，邱繼諺指出，「影音修復與調光是影片修復最具挑戰性和成就感的環節，必須考究拍攝當下的光線、聲音，並還原到恰到好處的狀態。因此影音修復相當看重經驗累積以及感官的高度敏銳，避免過度修復而導致失真。」

在影像修復室，會先由電腦初步判定瑕疵，再由人工進行逐格確認，將影像出現的髒點、刮痕、閃爍和變色去除；在聲音修復室，則會經由光學掃描將聲軌圖形拍成影像，再轉為數位聲線，能夠更有效地優化聲音並校正雜訊、嘶聲、斷音和頻率響應，或是為原本沒有配音的影片增加聲音創作。

一般來說，調光是修復的最後步驟，但也需視每部影片的狀況而定，可能先進行調光，提供影像修復更加清晰的畫面，以利於判斷細節，或是修復後再進行調光，就影像修復後的現有條件校準，還原畫面真實度。

「我踏入數位修復的那一年，剛好歷經實體與數位的交界，實體的消逝讓人惋惜，但數位的興起也許是傳承的轉機，我們要讓實體轉為數位，讓數位回歸實體，將老電影獨有的風貌重現，讓大眾重溫內心的悸動。」邱繼諺見證數位修復看似輕鬆、實則艱難的歷程，尤以長時間單獨作業，且需大量消耗眼力最為辛苦。數十分鐘的電影修復成果，背後付出的人力、時間、金錢成本難以計量。對電影修復團隊而言，數位修復如同一種使命，期待讓大眾逐漸看見其中意義，包括再現華語電影，又或是將重要紀錄片重新推廣，活化本地的電影資產，是數位修復者所樂見的未來藍圖。

影音修復需要不斷反覆確認畫面與聲音，將人為疏忽或保存造成的霉斑、刮痕等瑕疵移除，提升觀眾觀影的流暢度。（圖／台北畫刊提供、林冠良攝）

姓名：邱繼諺

職業：數位修復組組長

修復組特性：數位修復工作相當講究細節，需要沉著縝密的個性，以及對畫面和聲音的靈敏感知，並且因應不同需求，能夠獨立作業，亦能與團隊合作溝通。

修復組工作任務：從版權洽談、素材整理、清理、掃描、調光、修復，毎個階段的工作細節皆不同，但是，都需要將影像的完整度排在第一位。

核心理念：投入對電影的熱情與喜愛，將過去的影像文化繼續保留與傳承。

數位修復組組長邱繼諺。（圖／台北畫刊提供）

(本文摘自《台北畫刊7月號630期》)