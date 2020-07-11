登山新手必備，從山岳分級、登山辨位、訓練體能，到如何選購服飾、登山裝備、飲食炊膳，與最重要的高山安全、待救脫困等重要知識。從基本郊山到百岳高山，絕對需要的入門指南。

台灣超過3000公尺的高山密度居全球島嶼之冠，多樣的地理面貌，豐富的動植物生態，無數美景隱藏其中，極適合發展各式各樣的戶外活動，尤其是登山健行。

而登山可能是所有走入自然環境中，最能體驗地形之美的， 最耗費體力的，且深具危險性的一種活動。本書就是提供從事登山健行活動的愛好者，一本入門的指南。

【精彩書摘】

發生意外的原因

平時多學習，行前多準備，就能盡量避免意外發生。

每隔一段時間，總是會聽到又有某人在哪一座山區發生意外，而且各種形式的意外都可能發生，甚至是公認好像很容易的路線。發生意外的原因看似很多種，但其實都是有跡可循的。

1.趕路趕時間

可能是大部分的登山者都因為時間或假期有限，只好盡量走快一點，往往將3天能夠舒適走完的路線壓縮為2天結束。這種趕路的登山方式一點也不舒服吧？當然也 是有人體能佳，腳力好，喜歡走得很快，這也是一種享受的方式，但顯然多數人不適合。另一方面，行進快速代表停留時間短，也就無法仔細觀察或欣賞景物了。

2.高度適應不良

高山症的主要起因就是因為上升太快，沒有足夠的時間進行高度適應。高山症是因為海拔高度升高，空氣的壓力和密度隨之減小，以致肺部換氧效率降低，造成動脈含氧下降，因此會產生一連串的症狀。短時間內上升海拔高度太多，尤其是睡眠的位置和前一夜的海拔高度落差太大，讓身體來不及適應，就容易發生高山症。

以台灣常見的3、4天的大眾級高山行程而言，最好是第一天先在中海拔地區的登山口過一夜，隔天再慢慢走到第一個山屋或營地，第3天登頂後回到登山口，當然更舒 服安排是第三天只要回到山屋，第四天再慢慢下山。

3.體力不濟

團體行動時，要以全隊體力最弱、狀況最差的隊員為行進依據，並且盡力互相幫助。體力不濟絕對是在登山過程出事的重要原因之一，疲累會降低注意力，也會讓身體的運動能力下降，當過度疲累又要趕路時，當然就會大大增加意外的風險了。

認清自己的實力與能力，選擇適合自己的行程參加，不要因為嚮往某地的美景而忽略前往的難度。

也許時間拉長可以降低強度，但並不是每一條路線都能任意這樣安排啊！因為有些路線適合過夜的地點不多，許多一日行走的距離長短，正是受到過夜位置的限制，而這種情況其實很常見。別聽信有些老鳥說的「那條路線很簡單啦」這句話不一定是真的。

4.裝備不足

高山天候變化極大，基本裝備就是要用來應付突如其來的緊急需求的，最常見的就是因為保暖不足造成「失溫」。

穿著使用正確的裝備(服飾也是裝備)可以有效降低發生失溫的現象，登山者

應選擇潮濕後仍具有一定程度保暖效果的材質，這是最重要的，尤其是內層與中層衣物，可選擇的材質相當多。雨衣一定要有良好的防水效果，在無遮蔽物又颳風下雨時，就只能靠它了。

5.慎選隊友

每一種戶外活動都是有風險的，不管是參加誰辦的活動，或是自組隊，領隊一定要講究安全控管之外，更應重視傳達正確的常識與觀念。(領隊未必是最資深喔！)每一位參加者應該要在意的是每次參加活動後，能否學習到各種正確知識與觀念，並把這種觀念傳播給別人。

但是，就算路線一樣，行程安排不同時，難度就會不一樣了。所以該和哪些人同行其實也是要慎選啊！如果隊友彼此喜好不同，一起行動注定不會愉快。或是觀念不同、能力不同，只要有任一位隊友不願意與他人配合，肯定也是不愉快收場。所以，不要以為同好的人很容易找，尤其網路上相約的陌生人很不可靠喔！

（本文摘自 《登山新手必備指南：為台灣登山量身打造的圖解入門百科》／四塊玉文創）

【作者簡介】

李嘉亮

縱橫台灣山林數十年，上山下海，寓研究於玩樂之中，對於台灣山野、生態瞭若指掌，堪稱台灣山野達人。對台灣魚類生態及釣魚吃魚瞭若指掌，頂尖的釣魚高手，曾任「釣魚人雜誌」總編輯。玩刀、做刀、賞刀數十年，是台灣稀有、罕見的「刀達人」。

然天妒英才，李嘉亮先生於本書出刊時已辭世，讓熟悉大師風範的世人惋惜不已，只能藉由其生前留下的諸多著作，一窺達人的一生風采。

邢正康

一位熱愛登山與戶外活動的攝影愛好者，享受在登山與潛水過程中與同伴們同甘苦共患難的那份情誼，共同見證每一次進出山林與海底帶來的震撼教育與增長見識，這是戶外活動令他難忘與滿足的主因。同時也希望藉由影像紀錄台灣的自然環境與國人分享，於是拿起相機，背起行囊，藉由這本書的影像與文字，讓更多人可能在翻閱後無意中被影響，開始注意到原來台灣真的很適合登山和潛水，台灣的山海生態無與倫比，我們應該更用心地對待這片土地。

經歷：

TO'GO旅遊雜誌專任攝影

AZ時尚旅遊雜誌專任攝影

山野釣遊雜誌總編輯兼專任攝影

莫名個人攝影工作室

去哪兒創意旅行社總編輯

曾任多家戶外服飾、裝備品牌開發與銷售顧問

《台灣經典高山路線：適合新手的10條百岳路線》、《台灣經典山野祕境：一生必去的隱藏版景點》……等書作者