從認識山岳、認識地圖、培養體能、飲食炊具、登山服飾、寢具、背包、安全等等，藉由《登山新手必備指南》這本書，獲得最基本且正確的觀念，確保活動的安全性，進而體會登山健行的樂趣。

二位作者皆有多年豐富的登山經驗，熟悉台灣各種山脈地形，登山觀念技術，書中除了深入淺出的文字敘述之外，更藉由豐富、精彩的實地照片及解說插圖，讓讀者輕鬆了解登山健行必備的知識，完全掌握登山健行的技巧。

【精彩書摘】

生理機能異常

每一位登山者對於登山的急救與病因的辨別，也都應該盡量涉獵。

失溫

在台灣的登山活動中，最容易發生的身理失調症狀是失溫，失溫有程度上的不同，輕微的只是感覺身體不適，嚴重者可能失去意識於昏睡中身亡，其發生機制很容易明白。簡單的說，人體因為大量流汗、天氣寒冷、長時間吹風、穿著潮濕的衣物，貼身衣物水份蒸發，帶走身體的熱量，使人體體溫降低，體溫降低，代謝產生熱量的能力隨之降低，若潮濕、不夠保暖的衣服持續帶走身體的熱能、體溫更低，產生熱量的能力更差，於是人體先感到寒冷，然後有起身走動打哆嗦，小口喝冷水打寒顫，再到意識稍微模糊、判斷力減弱，甚至到最後意識不清、死亡等幾個階段，整過演變過程快則數分鐘，例如：跌入冰冷的溪水中，慢則數小時導致死亡，例如：穿著濕冷的衣服，昏迷倒臥在低溫高山上。由於高山氧氣稀薄，降低人體產生熱量的效率，因此於高山上特別容易發生失溫的狀況。

登山者使用鋁質或不鏽鋼水壺，此類水壺可裝熱水，讓失溫者置於懷中取暖，再飲溫開水，外敷內服雙管齊下，是非常有效治療輕微失溫症狀的方法。其中尤以吞飲溫開水最有效，若飲用溫開水，溫水由食道入胃，患者仍感到胸腔冰涼，此乃進入漸漸喪失意識的開始，得特別注意。

失溫者很快體力變差，很多脫隊、迷路、跌下山崖的意外，都因失溫而起。若已經抵達營地，搭起帳棚，失溫者脫掉濕衣服，赤裸、穿乾的保暖的衣服，包裹在睡袋內，飲用溫水、抱著裝滿熱水的金屬水瓶，吞食糖果。直到自覺身體變暖和、症狀緩 和為止之前，不可讓其入睡。

高山症

登山因身理機能失調，最容易發生病變的第二名是高山症，又稱高山反應。海拔高度升高，空氣的壓力隨之減小，人體肺臟吸收空氣中氧氣的能力降低，因人體體質不同，所能忍受海拔高度的變化之能力隨之不同，而以貧血者反應更明顯。

每個人產生高山反應，症狀輕重並不一致，有些輕症者在高山上1、2天症狀漸消失。有些人只是感覺呼吸困難，或者呼吸急促，增加呼吸的頻率與深度，卻仍然 感覺缺氧、呼吸沉重、沒有體力、舉步維艱，吸3口氣只能走2步。比較嚴重的則有 頭疼、頭痛欲裂、眩暈，無法入睡。更嚴重者同時擁有數項症狀，並且有無法入睡、缺乏食慾，飯後作嘔，而且因為無法正常飲食、入眠的症狀，都使患者體力不濟的情況更嚴重，若有這種情況，勉強跟著隊伍繼續行走，可能誘發脫隊、迷路等意外，或耽擱隊伍行程等等。因此一般缺乏經驗，不知體能狀況者，盡量參加折返式的行程，沒有必要參加長距離縱走行程增加風險。

中暑、熱衰竭

都是因為天氣太悶熱，患者不習慣氣溫突然升高、照射太陽、脫水所引起的，初學者可能無法細分其中的不同。今天大家習慣吹冷氣，身體調節體溫的功能多少已經退化，夏日的登山行程宜盡量避開晴朗無雲的上午10點以後，到下午2點之前，這段時間豔陽高照、氣溫炎熱，不適合持續重裝行走。台灣東部、東南部的山區有焚風，更需要提高警覺。穿著抗紫外線的排汗衣、戴一頂遮陽帽等高科技的衣料，多少能降低中暑、熱衰竭 的發生機率。

（本文摘自 《登山新手必備指南：為台灣登山量身打造的圖解入門百科》／四塊玉文創）

【作者簡介】

李嘉亮

縱橫台灣山林數十年，上山下海，寓研究於玩樂之中，對於台灣山野、生態瞭若指掌，堪稱台灣山野達人。對台灣魚類生態及釣魚吃魚瞭若指掌，頂尖的釣魚高手，曾任「釣魚人雜誌」總編輯。玩刀、做刀、賞刀數十年，是台灣稀有、罕見的「刀達人」。

然天妒英才，李嘉亮先生於本書出刊時已辭世，讓熟悉大師風範的世人惋惜不已，只能藉由其生前留下的諸多著作，一窺達人的一生風采。

邢正康

一位熱愛登山與戶外活動的攝影愛好者，享受在登山與潛水過程中與同伴們同甘苦共患難的那份情誼，共同見證每一次進出山林與海底帶來的震撼教育與增長見識，這是戶外活動令他難忘與滿足的主因。同時也希望藉由影像紀錄台灣的自然環境與國人分享，於是拿起相機，背起行囊，藉由這本書的影像與文字，讓更多人可能在翻閱後無意中被影響，開始注意到原來台灣真的很適合登山和潛水，台灣的山海生態無與倫比，我們應該更用心地對待這片土地。

經歷：

TO'GO旅遊雜誌專任攝影

AZ時尚旅遊雜誌專任攝影

山野釣遊雜誌總編輯兼專任攝影

莫名個人攝影工作室

去哪兒創意旅行社總編輯

曾任多家戶外服飾、裝備品牌開發與銷售顧問

《台灣經典高山路線：適合新手的10條百岳路線》、《台灣經典山野祕境：一生必去的隱藏版景點》……等書作者