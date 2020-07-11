夜市美食多樣且大多為銅板價，因此吸引許多民眾光顧。日前一名網友逛台南花園，期間至牛排攤販上用餐，並點了厚片牛排吃，沒想到送上來的牛排，筋硬到完全咬不斷，狂啃3分鐘也咬不爛，因此便向店家反應，豈料老闆的回應卻讓她傻眼，直呼再也不來了。

一名網友在《台南爆料公社》提到，先前與男友至花園夜市逛，期間決定在一個牛排攤販用餐，分別點了厚片與薄片的牛排，豈料當她吃厚片時，發現肉裡滿滿的筋，根本咬不動，咬了3分鐘也咬不爛，由於先前曾光顧過數次，也未遇到此狀況，因此便吐出來向店家反應。

女店員連忙道歉，並表示願意再換一份，過了3至5分鐘後，由於原先的店員已下班，因此改換另一名店員送上一份薄片牛排，讓原PO相當困惑，表示自己是點厚片的，豈料對方竟回「啊你不是嫌厚片咬不爛要換薄片的？」，她便說並沒有要換薄的，店員隨後又將餐點拿走。

夜市美食多樣且大多為銅板價，因此吸引許多民眾光顧(示意圖/非當事地點/達志影像)

之後男老闆氣沖沖的走出來，不悅地說「啊你要幾分熟？」，讓原PO更加傻眼，表示自己是指牛排咬不爛，不是幾分熟的問題，但對方仍跳針問幾分熟，「牛排本來就是會先煎起來放，你就直接跟我說你要幾分熟啊！」，眼看男老闆無法溝通，她便起身離開，「我也是從小吃夜市長大的，今天我反應咬不爛，你們卻把我當成奧客一樣來對待，請各位去夜市的朋友可以三思了」。

曾吃過的網友表示「這家早已在拒絕往來了，當我咬下一口雞腿排，味道整個不對，只能說天氣熱在夜市吃東西要很小心」、「我家住花園夜市對面，夜市能吃的還真沒幾家，這家老闆態度差，老闆娘的態度更差，早在幾年前就列為拒絕消費的店家了」、「我吃過一次不好吃，而且那時候喝玉米濃湯，還有點酸酸的味道」、「上次吃這家，麵是冷的，反應後給的答案是，本來就冷的了拌一拌就熱的，爆傻眼」。

也有人認為，「很難吃或咬不爛，真的就只能丟下走人了，曾經被店家說不是剛點怎麼不吃了，秒回很難吃然後閃人」、「夜市都是靠觀光客只有一次性消費，不好吃遊客反正明天就走，貴也是一次不會反應當被坑」。而原PO與男友也補充，指當時也不是為了貪小便宜，只是剛下班想去夜市飽餐一頓，「東西難吃算自己衰，但是我真的不能接受態度不好這件事」。