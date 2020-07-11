水底的生物不易觀察，因此經常出現各種霸王魚，總讓人驚呼連連。大陸湖南幾名捕撈隊工作人員聲稱，日前在當地水庫發現一個籠子，裡面竟游進一條將近145斤(87公斤)的魚王，掛起來約一個成人的高度，許多網友認為其具靈性不宜殺，但魚王仍慘變盤中美食。

綜合陸媒報導，捕撈隊員日前在岳陽一處水庫，發現河中有一個籠子，裡面竟溜進一條大青魚，體長1公尺以上，將近87公斤重，需靠兩個男人才能勉強將牠扛起，釣起來跟成人差不多高，而當地村民透露，水庫規定禁止釣魚，而這一條魚並非用釣的，而是自己鑽進籠子裡，過去還曾看過120多斤(72 公斤)的大魚。

不過這一條魚王最終仍逃不掉被殺命運，被以2千元人民幣(約新台幣8408元)賣掉，工作人員透露「這麼大的魚不好吃，都是油」，魚鱗甚至硬到要用鋤頭刮。不少網友則認為，魚長到這麼大很難得，應該要放生，「什麼就只知道吃！現在早已不是五六十年代，不是填不飽肚子的時候了，為什麼不能多一點保護意識」、「長這麼大了，覺得稀奇拍個照片就放了吧，造孽啊！」。