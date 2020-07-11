不少女性嚮往異國戀情，但對於父母而言，看到女兒嫁到他鄉，肯定都會不太願意。大陸北京一名清華大學女學霸，求學時認識從非洲來的留學生，兩人也墜入愛河，但女學霸的家長並不同意，因此這一段感情也不被看好，但她仍堅持嫁到非洲，如今過了27年，她在非洲的生活讓眾人欽佩。

王麗紅與丈夫定居烏干達，之後創辦了魯揚子中學(影片來源/youtube/北京電視台青年頻道 China BeijingTV Youth Channel)

王麗紅出生於北京一個工人家庭，父母收入穩定，生活相當優渥，而天資聰穎的她，高中畢業後不負眾望，順利考上清華大學，之後又攻讀研究所，期間遇到非洲留學生蘇瑪，兩人非常投緣進而交往，蘇瑪為人誠實，交往期間坦承的告訴王麗紅，他出生於一個落後村落的農家，面對蘇瑪的誠實，讓王麗紅更加信任對方。

然而在20幾年前，許多人對於非洲人的印象，都是貧窮、不負責任，而他們相戀的消息在校園瘋傳，王麗紅憶述「當時他們認為我是一個隨便的女孩，和一個黑人男孩約會，但我知道他很誠實，並且有一顆善良的心，願意去幫助別人」，而王麗紅的父母得知後，其父親為了拆散他們，甚至將女兒送至日本留學。

蘇瑪沒有因此被打敗，為愛追到日本，最終王麗紅的父母在無奈之下，也只能同意兩人結婚，但蘇瑪畢業後就必須回國，結婚3年的王麗紅，在1996年帶著1歲的女兒，跟著丈夫蘇瑪移居烏干達，但國家文化、語言及飲食等差異，也讓王麗紅一開始難以適應，且當地採一夫多妻制，因此她的公公娶了十幾個妻子，蘇瑪的兄弟姐妹更是多達40多個，不過蘇瑪則是堅持一夫一妻制。

王麗紅在丈夫教導下，漸漸學會烏干達語言，而她也創了一間魯揚子中學，主要教導漢語，讓非洲學童能夠學習中文，甚至還培養出教師群，培訓烏干達各地教師，再讓他們回去教自己的學生。不僅如此，由於她的兒子不幸夭折，因此她決定對當地提供醫療幫助，創了專門照料孕婦的醫療中心，如今也升格為醫院，每周有上百名孕婦來生產。對她而言，烏干達也是她的家鄉，她的精神也讓眾人佩服。