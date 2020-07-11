工廠員工大多為男性，假若有女員工，肯定會受到矚目。日本有一名正妹，擁有甜美臉蛋，及H罩杯的超兇身材，高中畢業後便至煉鐵廠工作，由於曾參加Cosplay活動被星探發現，成功進軍寫真界，不少網友認為她神似日本女星「有村架純」。

在 Instagram 查看這則貼文 ちとせ よしの（@chitose_yoshino）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 3 日 上午 2:12 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 ちとせ よしの（@chitose_yoshino）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 上午 2:25 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 ちとせ よしの（@chitose_yoshino）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 上午 3:48 張貼

千歲佳乃(ちとせよしの)現年20歲，成長於佐賀縣鄉下，身高158公分，儘管個子非常嬌小，但卻擁有100公分(39吋)H罩杯的好身材，而從佐賀縣立佐賀北高等學校畢業後，她便至家鄉附近的煉鐵廠工作，而每一個月她都會參加Cosplay寫真活動，也讓她因此受到關注。

在 Instagram 查看這則貼文 ちとせ よしの（@chitose_yoshino）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 6 日 上午 5:50 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 ちとせ よしの（@chitose_yoshino）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 9 日 上午 2:34 張貼

千歲佳乃還被邀請去拍攝寫真，更推出寫真DVD，2019年還獲得青年漫畫雜誌《Young Animal》的寫真比賽獎項，讓她因此爆紅，更被封為「H版有村架純」，IG上擁有近17萬粉絲。而日前她生日時PO文提到，「如今已20歲了，希望能不忘初衷與感恩的心，未來繼續努力」，讓粉絲看到她最真實的一面，如今她也開設youtube頻道，主要紀錄美妝與運動日常。