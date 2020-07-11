老公手機若突跳出其他女人的名字，肯定會讓人妻們懷疑，另一半是不是偷吃了。有一名人妻提到，日前拿老公的手機玩遊戲，期間跳出一封曖昧簡訊，上面還屬名「靈兒」，讓她驚覺事有蹊蹺，擔心是對方在外偷吃，因此直接將簡訊打開，原本打算當面對質，豈料才發現自己搞烏龍了。

一名人妻在《爆怨公社》表示，當時正在使用老公的手機，遊戲玩到一半時，竟跳出訊息通知，前幾個字寫著「我是靈兒你忘了嗎？」，讓她瞬間傻眼，心想「不會是遇到傳說中的外遇、出軌了吧」，當下已失去理智的她，認為老公偷吃證據確鑿，因此氣得將訊息打開，決定與另一半面對面對質。

豈料內容竟是手機遊戲的廣告，人妻最後默默的跳出畫面繼續玩遊戲，無奈的表示「老公在旁邊追劇，完全不知道我剛剛已經在準備要如何殺夫了，遊戲就遊戲，這樣搞會害人家家庭革命」。不少也曾收到相同簡訊的人妻抱怨「我也是，原本超想罵人」、「我剛剛也收到，然後我立馬飆髒話」、「我剛剛手機也出現這個，嚇死我的毛了」。

不少網友笑翻表示「等等老公在妳手機看到『我是逍遙，還記得我嗎？』」、「老公在鬼門關前走了一遭」、「還好你沒有先問老公『靈兒是誰』」、「差點發生殺夫案，這什麼狗屁簡訊啦！」、「老公表示，明明看的是喜劇，怎麼一直覺得背後涼涼的」。