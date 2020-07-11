人在喝醉後經常會做出一些平時不會做的瘋狂舉動！英國2名好友前陣子就約在其中一人的家中喝酒聊天，結果在雙方都醉醺醺的情況之下，兩人竟決定來一趟「說走就走的旅行」，雖然其中一人因此而失去了女友，不過他們卻不以為意，對於這趟旅行十分滿足。

Brad and Reece's quiet evening in took a very unexpected turn 😳🍻 — LADbible (@ladbible) July 9, 2020

根據外媒報導，19歲的布萊德（Brad Duff）日前到好友里斯（Reece Lornie）家中作客、喝酒，在幾杯黃湯下肚後，兩人在醉醺醺的狀況下竟決定要一同出國旅遊，於是便上網查找了一些前往西班牙伊微沙島（Ibiza）的機票，以及到達後要住宿的飯店，很快地他們買下了單程機票並立刻前往機場，坐到飛機上後布萊德還發了兩人的自拍照給女友，想和對方分享自己的喜悅，也告知她這一趟瘋狂旅行的目的地。

然而女友在隔天一早起床後，看見訊息氣炸了，馬上就決定要和布萊德分手，但兩人對此似乎不以為意，仍十分享受這趟旅行；不過因為里斯還有工作，他也在到達第二天早上就通知自己的老闆，沒想到對方卻非常冷靜，甚至還出言激勵他：「人生只有一次」。

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