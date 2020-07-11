倉鼠有著毛絨絨的嬌小身體、水汪汪的雙眼，再加上不時會做出的可愛舉動，讓牠們收穫了大票的「倉鼠狂粉」。最近，日本一名飼主就驚見自家倉鼠叛逆「逃家」的畫面，只見牠用自己的2隻小腳撐在兩道牆壁之間，超萌的背影讓不少網友看見都笑翻了。

這名飼主在推特「@mx1hr」中分享了自家倉鼠逃家的照片，從畫面裡可以看到，這隻黑白毛色的倉鼠似乎是趁著飼主忘記將玻璃飼育箱的蓋子蓋上，趕緊逃出了箱子中，以俐落的身手爬上了牆壁，牠靠著小巧的四肢撐在90度直角的兩道牆壁中，雙腳看起來就像是在「劈腿」，同時還展露出了可愛的「美尻」，只不過飼主剛好闖入了牠的「逃家現場」，最終計畫也就此宣告失敗。

這篇推文發布後，吸引了大批的網友前來朝聖，至今已經有超過66萬人按讚，大家也都被倉鼠有趣又可愛的背影給逗笑了，紛紛留言：「我家的倉鼠經常爬窗廉，但爬牆的我還是第一次看到」、「屁股很漂亮呢」、「倉鼠真的不是藝術體操選手嗎？」、「忍者鼠是你？」、「屁屁看起來好可愛哈哈哈」。