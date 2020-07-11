現代有不少人都會透過星座、生肖、血型等來了解一天或是整體的運勢，有些人甚至相當沉迷於占卜，希望可以對自己的未來有所掌握。前陣子，外國一名網友挖出了來自於70年代的星座分析，沒想到一看才發現上面的內容超級毒舌，讓不少人看完後都相當崩潰，卻也感到十分有趣。

1979 horoscope i am fucking begging you to read this pic.twitter.com/ta2k3FbQvu — wendy (@friends3000) June 30, 2020

網友溫蒂（Wendy）在上個月底時於自己的推特中分享了來自於1979年的星座分析，然而內容卻不像大眾一般所認知的溫和並給予建議，作者反而使用了超毒舌的字句。在該分析中第一個被提及的星座是水瓶座，一開始書上只寫道：「你的想法別出心裁，傾向於進步與改革，撒謊是你的家常便飯，你總重複著相同的錯誤」，看似非常正常，不過最後一句卻突然進行言語攻擊：「因為你很蠢，每個人都覺得你是該死的混蛋」。

其他星座當然也逃不過作者嚴厲的批判與指責，像是雙魚座被形容成「蠢蛋」，金牛座則是「整個人都一文不值」，其中巨蟹座的分析更是犀利，直接寫道：「看看監獄吧，裡面關的人都是巨蟹座」。

網友們看見這份星座分析後都非常崩潰且傻眼，紛紛留言：「這是星座運勢嗎…這是罵信星座的人吧」、「哈哈哈這人怕是對所有人都不滿意，好奇作者自己的星座了」、「來救濟救濟巨蟹座吧！」、「我不能停止閱讀，就像是一種可怕的自我懲罰」、「作為一個摩羯座，我感覺被冒犯了」。