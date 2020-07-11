大自然中存在著弱肉強食的殘酷法則，像是鱷魚們經常會埋伏在水中，等待著前來湖邊、河邊喝水，或者因為遷徙需求必須渡河的動物們經過，再將之用力牙撕裂，吞吃入肚。美國一名男子前去肯亞旅行時，就拍下了這驚人又殘忍的一幕，血腥的場面讓人看了都備感震撼。

A very short story as told by Dennis Stogsdill from the famous Mara River in #MagicalKenya! #SafiriNaDubois pic.twitter.com/myTdM3JJPO — Dubois Msafiri (@duboisonsafiri) August 28, 2019

根據《每日郵報》報導，50歲的紐約金融顧問丹尼斯（Dennis Stogsdill）到肯亞南部的馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara National Reserve）旅行時，目睹了這場鱷魚獵食的「盛宴」。當時，一大群斑馬正穿越過一條河，但卻不知道水底下竟埋伏著長約4.8公尺的鱷魚，當一隻無辜的斑馬經過時，牠立刻浮出水面從斑馬的正下方進攻，並且用力地用嘴巴咬住了牠的腹部，接著斑馬倒入水中，鮮紅色的血液向四周噴濺，在最後的照片中還可以看到斑馬的後蹄掛在鱷魚的嘴巴外，畫面十分殘忍。

丹尼斯也透露，這種巨大的鱷魚通常可以在1秒鐘的時間就將獵物殺死，而且只要當有一隻斑馬「慘遇毒手」，就會有許多的鱷魚也跟著圍上來想要「分一杯羹」。