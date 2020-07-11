為了防止新冠疫情持續擴散，很多國家都開始要求民眾在公共場合時必須配戴口罩。日前，有一名愛爾蘭網友在搭乘大眾交通工具時，就驚見另一名男乘客臉上戴著水藍色的「特殊口罩」，讓他頓時間忍不住笑了出來。

Why bother wearing a face mask when a pair of your Ma’s knickers does the job😷😂😂😂😂 pic.twitter.com/yRj2vW1fvp — CianBrady (@CianBrady96) July 9, 2020

根據外媒報導，這名男網友布雷迪（Cian Brady）昨（10）日在自己的推特上分享了兩張照片，他在某日下午6點搭乘大眾交通工具時，意外發現了另一名男乘客有些不對勁的地方，從照片裡可以看見，這名男乘客將頭髮向後扎了起來，上身穿著綠色的衣服，臉上則戴上了一個水藍色的口罩，但有趣的事，這個「口罩」的下方竟有蕾絲設計，材質似乎也和一般的口罩不同，仔細一看就會發現，他戴在臉上的根本就是一件「內褲」！這個奇葩的場景讓布雷迪忍不住地笑了出來，所幸有口罩可以稍微擋住他的笑意，而當時車上的其他乘客竟也沒有發現任何異常。

據悉，為了防止新冠肺炎持續延燒，英格蘭與蘇格蘭已經要求民眾必須配戴口罩，並且實施了數周，在本月初時，愛爾蘭也同樣宣布，要民眾搭乘大眾交通工具時一定得戴上口罩。