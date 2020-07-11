台灣較為平價的餐廳中，經常都會附設一些飲料機，讓客人可以「飲料喝到飽」，不過大部分人最常看見的都會是可樂、雪碧、橘子汽水或是七喜等口味，卻很少有機會看見台灣品牌的汽水出現，有網友對此感到非常好奇，於是發文詢問，引起一陣熱烈討論。

這名網友在PTT上發文，表示自己某次去吃壽喜燒的時候發現，店內所設的飲料機都只會出現可樂、雪壁、橘子汽水、檸檬紅茶、蘋果汁和柳橙汁等飲料，但是卻幾乎沒有看過飲料機上出現沙士或蘋果西打，讓PO主感到相當困惑不解，直言沙士號稱台灣人的汽水，蘋果西打更是不少人童年的回憶，於是想問問有沒有從事相關產業的人可以幫忙解答。

此文一出，立刻引起網友一陣討論，大家紛紛猜測原因，認為最主要可能是店家的「品牌選擇」以及「不易製作」等因素，「就單純店家的品牌選擇而已，考慮的就是歡迎度和經濟效益，，絕大多數會選擇可樂或百事這兩家」、「蘋果西打又不是可口可樂/百事可樂的產品，店家也不想額外買一台」、「糖漿+co2桶=可樂、雪碧…你沙士西打又不是糖漿」、「我剛剛查到蘋果西打，有人說他是飲料界少數沒採用高果糖糖漿做法的飲料，理論上沒有糖漿就很難自己調製」。