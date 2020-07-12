台南文青都在這裡躲太陽！白天躲進潔白地下通廊步道，選一座水泥小島上親水消暑。

啟用沒多久的「河樂廣場」，由荷蘭 MVRDV 建築師團隊操刀，以「城市潟湖」為設計概念規劃下凹式露天水景廣場，是舊商場的中國風建築，現在重新整建後成為了大家遮陽的涼亭，地下一樓連結地面成為露天水景，地下通廊步道可以光著腳丫涉水，在這個被譽為「世界七大令人期待公園」之一的河樂廣場，瞬間暑意全消。

以「城市潟湖」為設計概念規劃下凹式露天水景廣場，是舊商場的中國風建築，現在重新整建後成為了大家遮陽的涼亭。（圖／行遍天下提供）

特別造景讓許多人都來這邊玩水拍照。（圖／行遍天下提供）

這裡最早為運河盲段，是魚貨集散地。因航運功能消退，便築起了商圈。只是時代變遷商場沒落，歷經都更，終於又讓台南人的集體回憶「中國城」風華再現。而夜間光影迷離，蜿蜒的水道漫漾，有更多旅人散步其中享受夏夜晚風吹拂。

夜晚光影迷離，更適合來這邊吹吹夏日晚風。（圖／行遍天下提供）

景點介紹

河樂廣場

地址：台南市中西區康樂街、中正路口

開放時間：9:00～22:00，週二公休

網址：https://www.facebook.com/TheSpring.Tainan

【台南．涼】台南都在這裡躲太陽 藏地下道水泥小島戲水池（行遍天下提供）

(本文摘自《行遍天下7月號334期》)