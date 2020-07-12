出發去宜蘭員山鄉，綠野間的水圳潺潺流著湧泉之鄉的命脈，一處名為「螃蟹冒泡」的冷泉池，長年維持20度C的冷泉清澈無比，仔細一看還有小魚優游其中。
員山鄉台九甲線路旁這片沙地下有很多直徑大約10公分的泉眼，地下水湧出會嚕咕嚕冒泡泡，池底細沙會隨著泡泡翻動就好像螃蟹吐泡泡一樣因而得名。
玩水累了也可到一旁的毛蟹冒泡炭烤屋大飽口福，湧泉飼養的台灣鯛毫無土腥味，經過包裹蒜粒去腥鹽烤，肉質細嫩鮮香舌尖都要融化。
景點介紹
螃蟹冒泡
地址：宜蘭縣員山鄉
網址：https://www.facebook.com/%E6%AF%9B%E8%9F%B9%E5%86%92%E6%B3%A1%E7%A2%B3%E7%83%A4%E5%B1%8B-375864312556235
(本文摘自《行遍天下7月號334期》)
文章來源：《行遍天下7月號334期》
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