出發去宜蘭員山鄉，綠野間的水圳潺潺流著湧泉之鄉的命脈，一處名為「螃蟹冒泡」的冷泉池，長年維持20度C的冷泉清澈無比，仔細一看還有小魚優游其中。

因為有泉眼，終年池底會咕嚕咕嚕地冒泡。（圖／行遍天下提供）

員山鄉台九甲線路旁這片沙地下有很多直徑大約10公分的泉眼，地下水湧出會嚕咕嚕冒泡泡，池底細沙會隨著泡泡翻動就好像螃蟹吐泡泡一樣因而得名。

「螃蟹冒泡」的冷泉池，長年維持20度C的冷泉清澈無比。（圖／行遍天下）

玩水累了也可到一旁的毛蟹冒泡炭烤屋大飽口福，湧泉飼養的台灣鯛毫無土腥味，經過包裹蒜粒去腥鹽烤，肉質細嫩鮮香舌尖都要融化。

一旁的毛蟹冒泡炭烤屋烤出來台灣鯛毫無土腥味。（圖／行遍天下提供）

景點介紹

螃蟹冒泡

地址：宜蘭縣員山鄉

網址：https://www.facebook.com/%E6%AF%9B%E8%9F%B9%E5%86%92%E6%B3%A1%E7%A2%B3%E7%83%A4%E5%B1%8B-375864312556235

【宜蘭．泡】泳池裡終年冒泡泡 難道有螃蟹一起游（行遍天下提供）

(本文摘自《行遍天下7月號334期》)