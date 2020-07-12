高成本以零下超低溫的液態氮急速冷凍製成的冰淇淋，煙霧飄飄如同在仙境裡吃冰。（圖／行遍天下提供）

隱身在東區巷弄裡的「N-Ice Taipei」，在大量植栽和大理石桌子與優雅設計感的傢飾陳列中，營造法式美學的時尚氣息。獨特的提供台灣少見的「液態氮冰淇淋」，因而以氮氣的化學符號「N」為命名及發想，代表所用食材皆為大自然恩賜的Nature，再藉由不破壞原味營養下，手工創製出最天然的冰品。

現場特調的古巴莫西多現製成冰淇林球，再打入氮氣，上桌後會附上一小杯蘭姆酒，可邊吃冰時邊加入添酒香，最後若變冰沙酒，也十足大人味的好喝。（未成年請勿飲酒）（圖／行遍天下提供）

將愛文芒果切片後，打成果汁再加上牛奶自製成冰柱後，削成細綿雪花冰，舖上滿滿的愛文和金煌兩種芒果，享有鮮甜好滋味。（圖／行遍天下提供）

讓人在這處舒適Nice環境，一瞧半開放式料理檯現點現做的時令鮮果冰霜、雪花綿、冰淇淋，甚至是以波特酒、西班牙桑格里拉、威士忌、古巴莫西多等酒款入冰的創意之作，與台灣在地的愛文芒果、金煌芒果、甲仙蜜芋頭，與法國頂級法芙娜巧克力、日本紫蘇等世界各國的原物料，都可在牆上的地圖標示清楚，知道國家地區來源，享受Nice服務下的Nice冰點和擺盤，像是在吃藝術品般擁有美學食尚好生活。

手工製的濃郁乳酪蛋糕，以桌邊服務撒上砂糖後，再現場炙燒，有顛覆想像的好食感。（圖／行遍天下提供）

時髦清亮風格的空間設計，享有自然食材特製的上乘藝術冰品和甜點。（圖／行遍天下提供）

景點資訊

N-Ice Taipei

地址：台北市大安區大安路一段31巷42-1號

電話：02-8771-6601

網址：https://www.facebook.com/Nicetaipei42

營時：12:00～22:00(週一公休)

(本文摘自《行遍天下7月號334期》)