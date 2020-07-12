鄰近松山菸廠巷弄內的「來特冰淇淋」，是從事機械專精工作30多年的楊文欽，投注其一生專長，開啟自己退休轉職人生的第二事業，不僅自製均質機和冰淇淋機，也自學研發冰品，籌備約10年才創立Right IceCream，現與學廣告的兒子楊沛興分工經營。

ICE拼盤一次吃得到8種水果口味的冰淇淋，一口配上里港無籽檸檬製成的清冰，甜而不膩十足對味。（圖／行遍天下提供）

蒟蒻凍以日本天然蒟蒻粉加入台灣黑糖熬煮，再淋上法國動物性鮮奶油，嘗得到好膠質的愛不釋口。（圖／行遍天下提供）

14年來，秉持有好吃口感並兼具健康原則下，嚴選台灣各地水果，像是三芝有機桑椹、南投集集香蕉、台南愛文芒果、大湖草莓、埔里不落地的百香果、土庫的龍眼花蜜、巨峰葡萄等等製成約有30多種口味的冰淇淋，每季每日輪替，特製空氣含量只有25%之低的細緻好質地冰品。並妙手把粉粿，用山梔子、紅麴、竹炭、蝶豆花為食材基底，加以精準黃金比例製作，添入荷蘭馬鈴薯澱粉，搖身一變成為五彩繽紛的「綜合粉粿冰」，創意討喜的翻轉古早味，令人「來就特好」地一吃愛上！

帶點復古風味的店內空間，還有學生課桌椅的童趣感。（圖／行遍天下提供）

吃冰啦！

景觀資訊

Right ice cream 來特冰淇淋

地址：台北市松山區八德路四段36巷54號

電話：02-2762-2008

網址：https://www.facebook.com/righticecream

營時：13:00∼22:00(週二休)

(本文摘自《行遍天下7月號334期》)