鄰近松山菸廠巷弄內的「來特冰淇淋」，是從事機械專精工作30多年的楊文欽，投注其一生專長，開啟自己退休轉職人生的第二事業，不僅自製均質機和冰淇淋機，也自學研發冰品，籌備約10年才創立Right IceCream，現與學廣告的兒子楊沛興分工經營。
14年來，秉持有好吃口感並兼具健康原則下，嚴選台灣各地水果，像是三芝有機桑椹、南投集集香蕉、台南愛文芒果、大湖草莓、埔里不落地的百香果、土庫的龍眼花蜜、巨峰葡萄等等製成約有30多種口味的冰淇淋，每季每日輪替，特製空氣含量只有25%之低的細緻好質地冰品。並妙手把粉粿，用山梔子、紅麴、竹炭、蝶豆花為食材基底，加以精準黃金比例製作，添入荷蘭馬鈴薯澱粉，搖身一變成為五彩繽紛的「綜合粉粿冰」，創意討喜的翻轉古早味，令人「來就特好」地一吃愛上！
吃冰啦！
景觀資訊
Right ice cream 來特冰淇淋
地址：台北市松山區八德路四段36巷54號
電話：02-2762-2008
網址：https://www.facebook.com/righticecream
營時：13:00∼22:00(週二休)
(本文摘自《行遍天下7月號334期》)
文章來源：《行遍天下7月號334期》
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