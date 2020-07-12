比特犬（Pit Bull）被農委會歸類為危險犬種之一，近日更出現有民眾飼養的比特犬攻擊鄰居土狗的事件，不但造成土狗身上有觸目驚心的大面積撕裂傷，比特犬主人也被處以8萬3千元的發款。對此，有網友就好奇發問「被比特犬咬住該怎麼辦?」，文章掀起熱烈的討論。

日前在嘉義出現比特犬咬傷鄰居的黑色土狗的事件。(影片來源/YouTube/ 中時電子報/如遭刪除請見諒)

一名網友在PTT八卦板以標題「被比特犬咬住到底該怎麼掙脫？」發文，表示大家都知道比特犬咬住獵物幾乎沒有在張嘴的，讓他忍不住擔心直呼「那要是今天自己或者身旁的人意外被比特犬攻擊，有什麼方法可以自救跟救人的嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言表示「先拿手機自拍，不然打牠時可能會被動保告」、「給他比特幣」、「搔牠癢」、「鼻子最脆弱！」、「拿防狼噴霧噴一下就解決了」、「鼻子眼睛噴辣椒水看看」、「亂咬人的寵物真的不要對牠客氣，因為只有牠攻擊你當下反擊牠才能自保，事後報仇什麼的只會害自己單方面觸法」。事實上，有動物專家就曾在節目上表示比特犬會出現攻擊性，不外乎就是為了護食、護主、護地盤或是感知到對方有攻擊意圖的時候，如果開始出現嘶吼聲，就是準備發動攻擊的警戒，所以遇到的時候不要露出手，眼睛也不要四目相對，然後慢慢退出牠的警戒範圍。專家也提醒，一旦被攻擊，將比特犬抱起來可以讓牠無法施力，相對也可以減少傷害。