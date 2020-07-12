不同的角度，會得到完全不同得結果！一名網友日前在臉書分享一張照片，竟然有一隻可愛的柴柴掛在一個深不見底的洞口邊緣，驚險的模樣有如電影不可能任務裡的阿湯哥，讓網友看了不禁捏了一把冷汗，直呼「拍攝者不救？」。但仔細一看才發現這張照片竟然暗藏玄機。

有網友貼出一張柴犬懸掛在深邃洞口邊緣的驚悚照片。(圖/柴犬Q醬授權提供)

一名網友在臉書社團「爆笑2公社」發文，從他貼出的照片可以看到，一隻柴犬趴在一個有如「萬丈深淵」的洞口邊緣，感覺用盡吃奶的力氣緊貼牆壁，但隨時都有掉下去的可能，讓人看了膽戰心驚，原PO也緊張表示「快用力往上爬呀..要掉下去了啦... 」但實際上這張照片往右轉180度就可以發現真相，原來只不過是該隻名叫Q醬的柴犬趴在隧道陰影處休息罷了，原PO最後也公布解答「本來是拍我家阿柴躲太陽，不經意轉一下....發現竟然更有趣味」。

其實只不過是照片轉了180度才產生的錯覺。(圖/柴犬Q醬授權提供)

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言表示「倒過來看！就安心許多」、「齁，嚇死我，捏了一把好多汗」、「真的很像」、「這個拍的很好」、「真會抓時間點」、「不要說我懶，只是你看的角度不對」、「心裡啾了一下」、「好高哦，光看都腳底癢癢」、「驗證一件事要用多角度去看待，會有不同的結果」。