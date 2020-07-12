夏日蚊蟲多，不少民眾都因為滿身的「紅豆冰」而感到苦惱，但你知道蚊子體內竟有一個器官是專門制止自己不要喝太飽的嗎？澳洲一名科學家就對蚊子進行一項有趣的實驗，並將結果拍攝成超近距離的影片並同步發表到今日昆蟲學（Entomology Today）網站。驚人的畫面瞬間吸引數百萬人觀看，也遭到網友們瘋傳。

澳洲墨爾本大學蚊子專家史考特羅斯博士對蚊子進行了一項有趣的實驗。(影片來源/YouTube/SquishyWorm/如遭刪除請見諒)

澳洲墨爾本大學蚊子專家史考特羅斯博士（Dr. Perran Stott-Ross）假設蚊子吸血會受到體內一種叫做「腹部伸展受體」（abdominal stretch receptors）的器官制約，他也在今年初實際進行實驗。史考特羅斯博士首先將蚊子放進冷凍庫使牠喪失行動能力，並用鑷子將「受體」壓碎，隨後再把蚊子放到手上讓牠吸血。

沒想到驚人的是，「腹部伸展受體」被壓碎的蚊子會吸入超過正常的血量，不但會吸到不能飛、不能走路，甚至還會吸到腹部爆裂還不停止。儘管實驗成功，但是史考特羅斯博士也指出「對單一蚊子進行手術，並不是『控制蚊子數量或減少蚊子傳播疾病發生率』的有效方法。」