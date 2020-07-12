夏日蚊蟲多，不少民眾都因為滿身的「紅豆冰」而感到苦惱，但你知道蚊子體內竟有一個器官是專門制止自己不要喝太飽的嗎？澳洲一名科學家就對蚊子進行一項有趣的實驗，並將結果拍攝成超近距離的影片並同步發表到今日昆蟲學（Entomology Today）網站。驚人的畫面瞬間吸引數百萬人觀看，也遭到網友們瘋傳。
澳洲墨爾本大學蚊子專家史考特羅斯博士（Dr. Perran Stott-Ross）假設蚊子吸血會受到體內一種叫做「腹部伸展受體」（abdominal stretch receptors）的器官制約，他也在今年初實際進行實驗。史考特羅斯博士首先將蚊子放進冷凍庫使牠喪失行動能力，並用鑷子將「受體」壓碎，隨後再把蚊子放到手上讓牠吸血。
沒想到驚人的是，「腹部伸展受體」被壓碎的蚊子會吸入超過正常的血量，不但會吸到不能飛、不能走路，甚至還會吸到腹部爆裂還不停止。儘管實驗成功，但是史考特羅斯博士也指出「對單一蚊子進行手術，並不是『控制蚊子數量或減少蚊子傳播疾病發生率』的有效方法。」
文章來源：YT/ SquishyWorm
文章來源：Entomology Today
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