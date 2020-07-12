貓咪有著水汪汪的大眼睛相當可愛，但有些貓兇起來可是非常可怕的！日前，土耳其一間動物醫院分享了替一隻寵物貓打針的影片，不過貓咪的性格非常的兇，儘管獸醫已經戴上手套進行防護，但被貓咬到之後仍舊感受的到疼痛，不少網友看到這隻貓憤怒的樣子也都嚇壞了。

(影片來源/YouTube/İnanoğlu)

這名動物醫院在YouTube頻道「İnanoğlu」中分享了這段影片，從畫面上可以看到，由一名留著落腮鬍的獸醫來替貓咪看診，他首先戴上了皮製的厚手套，隨後一旁的助理便打開了籠子，這隻虎斑貓一看到陌生人就先發出了低吼聲，待獸醫伸出手將牠抓起後則立刻發出了淒厲的叫聲，還多次回頭咬上獸醫的手，就算想在牠的頭部蓋上毛巾遮擋也被牠一掌給拍開。

在雙方對峙了一陣子之後，獸醫用身體壓制住虎斑貓，一旁的助理便迅速地替牠打了兩針，但就在將要點藥的時候，虎斑貓又開始劇烈地掙扎了起來，無奈之下獸醫只好暫時放開雙手，接著在貓咪喘氣休息的時候，又神速地將之抓住，並完成了點藥和聽診的動作，最終將虎斑貓給放回了籠子中。

不過儘管獸醫有戴上手套進行保護，脫下手套後他仍檢查手上是否有傷勢，可以見得虎斑貓咬人的力氣有多大、多痛。許多網友看到這段影片後，都相當震驚，紛紛留言：「獸醫和助理的耐力實在太驚人了，真是隻愛生氣的小野獸」、「我想這隻貓的品種應該是『貓虎（Catiger）』，老虎簡直就藏在牠的體內」、「這隻貓很努力在捍衛自己」。