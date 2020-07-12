現在正值許多水果採收的旺季，讓不少果農忙得不可開交。有一名老闆就因為農地裡忙得抽不開身，決定實施「誠實攤位」，讓顧客採自助式結帳，沒想到等他忙完回到攤位一看，竟被自己做的人性考驗給驚呆了！

有網友臉書社團「爆廢公社」發文，表示他路過一間無人水果攤，從他附上的照片可以看到，有一輛卡車上擺滿了好幾袋火龍果，雖然沒看到老闆的蹤影，但有用厚紙板寫下「自己拿，人在田裡工作」，並擺放一個收錢的罐子，是一個考驗人心的「誠實攤位」，讓原PO看了也開玩笑地說「太陽很大...人力不足...工作要做...東西要賣...自己拿...隨便賣...」最後也強調自己是路過看到的。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言表示「這景我還以為只在日本看的到」、「真棒，希望呆丸郎可以純樸誠實點」、「這在哪呀？100元很便宜欸，想買」、「其實...我蠻敬佩老闆的勇氣」、「花蓮台九，台11線上，也都是有這種誠實攤子」而根據《三立新聞網》報導，該水果攤農民錢先生是第一次實施誠實商店，而且他在田裡忙了4小時再回到攤位檢查，發現已經賣出去4、5袋火龍果，桶子裡的錢也沒有少，讓他開心直呼「台灣人不會不給錢」。