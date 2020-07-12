韓國人氣女團BLACKPINK日前帶著全新歌曲〈How You Like That〉強勢回歸，音源釋出24小時內便攻占全球各大音樂平台榜首，一名馬來西亞女孩Piki（匹琪）也在網路上秀出自己的熱舞片段，沒想到眾人焦點全被一旁的阿狗搶去，只見牠雙腿大開，對著拍子磨屁股，畫面曝光網友全笑翻了，牠也一夕在網路上爆紅。
畫面中可見，Piki穿著合身上衣和短褲，露出纖細蠻腰和勻稱美腿，對著鏡頭賣力載歌載舞，沒想到一旁的小白狗Nikki輸人不輸陣，也來一場舞藝對決，只見牠後腿大開，撐著圓滾滾的葫蘆身材，一路隨著歌曲節奏，一邊搖擺晃動，一邊磨屁股，並且不忘對著鏡頭露出燦爛笑容，Nikki的逗趣模樣讓Piki也忍不住笑場，但仍敬業跳完。
畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「朝聖狗勾」、「可以考慮多多拍你家小可愛狗狗的vlog了」、「狗狗紅到台灣來了啦」、「可愛到爆」。
文章來源：IG/piki_0117
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