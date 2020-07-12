下大雨的時候經常會伴隨著打雷閃電，又大又駭人的聲響讓不少人聽到後都感到十分害怕，更不用說是對聲音更為敏感的動物們了。日本一名飼主最近就分享了自家愛犬聽到雷聲後的反應，牠躲在正在玩遊戲的主人懷中不斷瑟瑟發抖，無辜的眼神讓不少網友看到後心都瞬間融化了。

這名飼主在推特「@NezMozz」上傳了這段影片，內文指出自家的愛犬因為被打雷的聲音和光線給嚇到了，於是快速地鑽進了正在玩遊戲的男主人懷中，從影片可以看到，狗狗將自己的兩隻前腳以及腦袋放在男主人的手臂上，全身還在不斷地瑟瑟發抖，眼睛呈現水汪汪的無辜狀態，緊戒地朝著畫面的右側看去，而耳朵也是朝著同樣的方向直直豎立著，透過螢幕都可以感受到牠滿滿的害怕。

不過有趣的是，當狗狗發抖時，遊戲的畫面也正好在開槍的狀態，讓不少人看到後都笑翻了，「後座力再現」、「看起來就像是因為開槍所以顫抖哈哈」；也有網友覺得牠的模樣又可愛又讓人心疼，紛紛留言：「別玩了！快點抱住小可憐吧」、「發抖的樣子好可憐但是真的很可愛！」、「牠害怕的表情激起了我的保護欲！」、「我也好想抱抱牠喔…」。