飼養寵物的人都知道，牠們就跟小孩子一樣，十分抗拒上醫院，總讓飼主一個頭兩個大。國外就有一隻黃金獵犬，一樣對於醫院相當恐懼，不過卻也乖巧到讓人心疼，原來是牠為了舒緩緊張情緒，竟然叼著心愛的小熊布偶跳上手術台壯膽，委屈模樣讓不少網友看了一秒融化，直呼「快抱緊處理！」

Instagram帳號「@malugolden_」日前分享一段阿金到獸醫院看醫生的影片，只見牠頭頂上左右兩邊夾著紅色的小髮夾，叼著心愛的小熊玩偶，搖晃著尾巴前往醫院看診，就連打針時也拉著小熊上手術台壯膽，即便害怕得不敢跟醫護人員對上眼，乖巧的牠仍一動也不動的讓醫護人員打針，一臉哀怨的委屈模樣，著實融化不少人的心。

畫面曝光後，網友紛紛留言直呼「好像大寶寶，真漂亮的黃金獵犬」、「好可愛～牠有戴小髮夾欸」、「媽咪秀秀」、「天啊一秒融化」、「像小媳婦一樣委屈」。