在大部分人的印象中，老虎通常都是有著兇猛、殘暴的形象，牠們在捕食獵物時都相當心狠手辣，而草食性動物們在看到老虎也幾乎都會感到害怕，本能地想要逃跑，不過日前就有攝影師拍到一隻行徑相當大膽的青蛙，竟趁著老虎呼呼大睡的時候在牠的身上「胡作非為」！

A quick brown frog jumped into a lazy tiger #IncredibleIndia pic.twitter.com/i3voBQt4Zj — adityadickysingh (@adityadickysin) July 5, 2020

根據外媒報導，阿迪亞（Aditya“ Dicky” Singh）是一名野生動物攝影師，他駐紮在印度的老虎保護區－倫塔波爾國家公園（Ranthambore National Park），並且捕捉過許多老虎日常的精采瞬間。日前，在一場雨季過後，阿迪亞發現一隻老虎正躺在水坑旁呼呼大睡，畫面看起來相當寧靜，於是他決定放大鏡頭拍下這個畫面，沒想到卻看見了一隻調皮搗蛋的青蛙！

這隻青蛙一開始跳上了老虎的身體，似乎並不懼怕這個令許多動物生畏的猛獸，下秒牠就朝著老虎的鼻子猛地彈跳過去，讓阿迪亞瞬間被嚇壞了，不過老虎像是睡得很沉，對此並沒有任何反應。阿迪亞透露，有很多青蛙都會趁著老虎在水坑邊睡覺時坐在牠們的身上，但卻從沒有看過有哪一隻像這隻青蛙一樣大膽。