三隻活力旺盛的小狗狗聚在一起，打打鬧鬧的日子，總是過得不無聊。就有愛狗人士分享家中三隻小狗狗玩在一起的逗趣影片，只見其中一隻狗狗「囧囧」因為玩太瘋，直接一秒斷電，以仰躺的方式睡死在床上，不論同伴再怎麼瘋狂打鬧牠也無動於衷，強烈的對比畫面讓網友看了全笑翻，紛紛留言直呼「請工讀生起床～」。

在 Instagram 查看這則貼文 我愛熊熊 I love shung（@mixeddogshung）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 下午 6:49 張貼

知名粉專「我愛熊熊 I love Shung」日前分享一段2個多月汪星人因為玩太瘋，直接斷電睡死的有趣影片，畫面中可見囧囧直接躺平在床上，並且進入深沉睡眠，不論一旁同胎的「嬌嬌」與「波波」如何打鬧，甚至試圖用嘴巴戳醒囧囧，但牠依舊不動如山，自顧自地睡著，讓同伴倍覺掃興，只好各玩各的。全程目擊這一幕的熊熊媽也搖頭笑說「一隻已關機，兩隻還滿格」。

由左至右分別為波波、嬌嬌、囧囧。（圖／FB粉專「我愛熊熊 I love Shung」授權提供，未經許可請勿擅自取用）

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這睡相太酷了！進入自我的世界」、「躺平的太好笑了吧，完全不會被吵醒欸，深入睡眠」、「斷電的、持續發電的，都好可愛欸～」、「斷電那隻是直接拔插頭了吧…太可愛了」、「睡成這樣天塌下來都不知道 」、「 好可愛喔！像個人類小孩～沒有完全的安全感，不可能睡得如此熟睡」、「你們玩你們的我睡我的」。

在 Instagram 查看這則貼文 我愛熊熊 I love shung（@mixeddogshung）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 下午 6:26 張貼

愛狗人士熊熊媽表示，關機睡死的汪星人叫「囧囧」，至於巧克力色虎斑犬和奶油虎斑犬，則分別是「波波」和「嬌嬌」，牠們都是同胎姊妹，目前僅有2個月大，感情十分融洽，暫時由熊熊媽擔任中途。若有意願領養狗狗者，可私訊粉專「我愛熊熊 I love Shung」和 IG「mixeddogshung」。