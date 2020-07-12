英國蘇格蘭一對情侶日前到超市購物，出來的時候剛好碰上大雨，他們在店外看見了一隻正在等待主人的黃金獵犬，而牠的身旁還有一名警衛竟不顧自己淋著大雨，暖心地替這隻黃金獵犬撐傘，陪伴他一同等待主人的到來，這溫馨的一幕被分享到推特後立刻感動了上萬名網友。

Shout out to this @Morrisons security man keeping this good boy dry. He said ‘well you never know how dogs feel about the rain’ pic.twitter.com/B9CPWI7u5Q — Crisp Rat (@MelGracie_) June 28, 2020

根據外媒報導，事發當天，刺青師梅爾（Mel Gracie）正和男友到超市購物，等他們出來天空卻突然飄起了雨，正當他們想要找個地方避雨時，卻意外發現超市外有一隻黃金獵犬正在等待著主人，而一旁的警衛同樣看見了這幕，竟拿起雨傘走到狗狗身邊替牠撐傘，而自己則站在雨中，上方沒有任何遮蔽物。梅爾覺得這個畫面既溫馨又可愛，於是拍了照片分享到推特中，並引述了一段該警衛說的話：「你永遠不知道狗淋雨的感受」。

事後，她也找到了警衛本人的推特帳號，他的本名為伊森（Ethan Dearman），並且伊森轉發了梅爾的推文說道：「看來今天我讓很多人開心了」；該則推文很快就受到大眾的關注，至今已有超過15萬人按讚，而黃金獵犬的主人也看到了這條推文，除了感謝伊森對於自家愛犬的照顧外，也分享了狗狗小時候的可愛照片。