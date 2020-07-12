美食當前，看得到卻吃不到大概是世界上最痛苦的事情之一了！日本大阪吹田市的NIFREL博物館結合了美術館、野生動物園和水族館三大設施，近日有網友前去其中的水族館參觀，正好看見飼育員在餵食水獺，沒想到隔壁另一個隔間的水獺寶寶也看見了，頓時著急地撥弄著箱子，也想要一同享用美食。

這名網友「@kmgk_」在推特中分享了這段影片，從畫面中可以看見，當時一名飼育員正在一個透明隔間中餵食好幾隻水獺寶寶，四周圍還有不少遊客在觀賞這可愛的一幕，不過隔壁另外一個隔間的2隻水獺寶寶也同樣看見了，緊貼著壁面向隔壁張望，其中一隻水獺還著急地不斷用雙手撥弄著透明隔板，甚至張大了自己嘴巴，就像是在表達：「我也想吃！」的感覺，飼育員和遊客們見狀都覺得相當逗趣，忍不住笑了出來。

影片曝光後，不少網友也都被水獺寶寶真實的反應給逗樂了，紛紛留言：「哈哈哈都快急死了」、「鄰居小孩都急哭了」、「快給他吃啊！」、「隔壁小孩都饞哭了」、「怎麼這麼可愛哈哈哈」、「嫉妒使獺面目全非」、「看得我都著急了」。