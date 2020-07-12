貓頭鷹總是瞪著銅鈴般的大眼睛，一副生人勿近的模樣，讓人難以親近，但事實上，牠們就跟人類一樣內建豐富的表情包。日前就有一名日本網友分享一段貓頭鷹錯愕傻眼的影片，超逗趣畫面讓網友全笑瘋了！

日本推特用戶「＠tyomateee」日前分享一段影片，並寫到「貓頭鷹寶寶用棍子給牠的兄弟們一個驚喜…」畫面中可見，一隻貓頭鷹寶寶突然從後方擠入巢中，但身後突兀的超長樹枝，瞬間讓原本巢內的2位同伴錯愕不已，不斷來回抬頭觀望，一副不可思議的樣子，彷彿在訴說著「現在這是啥情況？」影片上傳不到一周，就有逾245.6萬人次觀看。

臉書粉專《紀由屋》也轉分享這段逗趣畫面，讓網友看了打趣笑說「哇～以為是天線寶寶小鳥版呢」、「貓頭鷹：你頭上是啥？」、「感覺很派捏不要惹他」、「鳥鳥揹無線電要烙人了」、「通信兵錯了嗎？」、「這是一隻間諜貓頭鷹」。