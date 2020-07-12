鸚鵡除了會模仿人之外，還經常做出一些無厘頭的舉動，活潑的樣子非常可愛。日本一名飼主日前在家中設置了一台攝影器材，沒想到所飼養的鸚鵡一看到鏡頭就十分激動，不僅在前面左右瘋狂走動之外，竟還飆出了一段「暴風Rap」，讓網友們聽到後都笑翻了，更激動表示超想知道牠到底在說些什麼。

這名飼主「」上月月底時在推特中分享了自家鸚鵡的可愛影片，從畫面中可以看見，推主似乎在地面上設置了一台攝影器材後就到書桌去處理事情，沒想到不久後就有一個黃色的物體開始在鏡頭前不斷地左右來回快速走動，隨後更直接衝向鏡頭，飆出了一段「不知名語言的Rap」。

而這隻黃色的生物正是推主家所飼養的鸚鵡「おかかちゃん（Okaka-chan）」，目前才1歲左右，平常就非常愛說話，而且也相當喜歡鏡頭，但似乎在面對鏡頭時又會充滿緊張感，因此每次都會出現類似於焦燥走動的樣子。

這段影片曝光後，許多網友都被這隻小鸚鵡可愛的模樣給吸引，至今已有超過125萬的觀看次數，人氣相當火爆，而大家也紛紛留言表達對牠的喜愛，「到底在說什麼啊哈哈哈，好可愛！」、「興奮到模糊真的太可愛了」、「怎麼還出現了雜訊的聲音」。