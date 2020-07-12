高雄市梓官區一名人稱「椰子伯」的8旬老人陳信良，花光畢生700餘萬元積蓄，就是為了照顧流浪狗，但因為債務問題，他負擔不起飼料，只能每天開車去大賣場向餐廳乞討廚餘，讓收容在椰子園的犬隻得以飽食。加上，有熱心民眾得知他的住處堆滿廢棄物，於是在網路上發起募款，短短一周內就募得百萬元善款，最終將荒廢椰子園打造成狗狗的世外桃源，如今工程縮時紀錄影片曝光，感動無數網友。

網友集資創造美麗奇蹟 動物救援小組整建椰子伯狗園正式完工 (工程縮時+空拍) （影片取自YouTube/台灣動物緊急救援小組 - Animal Rescue Team TAIWAN）

台灣動物緊急救援小組表示，民國29年出生的椰子伯原本在高雄橋頭一處椰子園工作，因不捨流浪狗遭人遺棄，於是將流離失所的狗狗帶回椰子園照料，園區漸漸成為流浪動物的庇護所。幾年前，椰子伯在梓官買下這片田地，除了是自己的住處，也充作狗園，他靠著省吃儉用一路庇護這群流浪狗。

為了照顧流浪狗和清償家中債務，他近年來變賣房產的700多萬也全數花光，僅能靠著栽種椰子的微薄收入維生，以及開著貨車到賣場乞討廚餘餵狗。台灣動物緊急救援小組接獲民眾通報，也實際探訪，發現狗園內的狗狗平時以臭酸廚餘飽食度日，許多幼犬也因此罹患腸胃炎等疾病；加上狗園推滿廢棄物，生活環境惡劣，因此在今年4月發起募資，最終在一周內募得百萬工程款，並耗時45天將原本荒廢的狗園打造成狗狗的世外桃源。

如今重建狗園的工程縮時紀錄曝光，短短6分鐘的影片感動無數網友，紛紛留言直呼「好明亮又清爽的田園别墅，謝謝緊急救援團隊」、「美麗奇蹟…超級感動」、「大家一起寵愛毛孩，謝謝這些愛爸愛媽，毛孩有您真好」、「好心有好報」、「熱淚盈眶！感謝所有付出愛心幫忙的人」、「謝謝慷慨解囊的網友，也謝謝每一位頂著烈日高溫，參與整頓工程的工作人員，敬禮！」