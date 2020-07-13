★結合獵巫歷史、倫理辯證、小鎮人性和家庭親情劇碼，擁有主流恐怖小說（例如史蒂芬‧金作品）的格局與精緻度

★喬治‧馬汀與史蒂芬‧金兩大暢銷名家同聲讚賞

喬治‧馬丁：「令人毛骨悚然但又不忍釋卷的獨創佳作，當之無愧的年度最佳恐怖小說之一。」

史蒂芬‧金：「一名邪惡的女巫，囚禁了一整個紐約上州小鎮。全然原創性的優秀之作。」

─1664年，美國東部的移民聚落「黑泉鎮」舉行了女巫審判，一名少婦被控施行巫術，慘遭絞刑。事後，鎮民陸續橫死，溪水染成血紅，留下一座空城。

─1967年，兩名醫生在黑泉鎮研究當地傳聞中的超自然現象之真偽，實驗記錄影片的最後畫面是他們失去神智、持刀反覆穿刺臉部而死的慘狀。

─2012年，黑泉鎮距離紐約市80公里、人口數2000人，平靜又和樂，跟其他郊區美國小鎮，只有一點點的不同……

【精彩書摘】

葛林姆、柏特與芭咪三人看著麥基醫師小心翼翼地用鑷子將抖動而乾燥的膚肉從女巫左邊嘴角推開，繃緊了相隔最遠的縫線。他以刀刃沿縫線邊劃過去，然後只見那縫線如橡皮筋一樣斷開。這一彈，醫生縮了一下，然後換了個姿勢。他拭去了眉毛上的汗。凱薩琳仍舊一動不動。蜷曲的黑色線頭從她嘴角突出，就跟現在的模樣完全相同。我們可以看出她嘴角毫無疑問地在不停顫動。麥基醫師再次彎下了身，而此時他臉上浮現了一個驚訝的表情。另外一名醫師也挨近了過來。點校的幾位軍官聽不見她的低語；他們還不明白從那一瞬間起，他們已經都處於她的領域以內了。「那是第一道縫線。」山寨克朗凱的聲音說，而麥基眨了一下眼睛。他又一次抹了抹眉毛，揚起了手中的鑷子，但半途他的手垂了下來。他再次低下頭來。「你沒事吧……麥基醫師？」攝影師問，而但麥基醫師沒有應聲，而是突然舉起手中的拆線刀，以媲美勝家縫紉機的速度，把刀往自己的臉上插，一遍又一遍地插。

接下來的幾秒鐘，所有事情都一起發生了。那是一種無法言喻，徹底的混亂。一聲讓人發寒到骨子裡的嚎叫聲傳了出來。攝影機被推倒在了地上，三腳架被硬壓在牆上，所以我們突然得從一個讓人頭暈想吐的角度去看整個診間。女巫此時已經不在她的座位上，而是在診間一隅站著，只有下半身能為我們所見，其他部分都被鏡頭的角度給切掉了。捕捉器已經被輾碎在地上。麥基醫師橫陳在一大片血泊當中，身體不住地抽搐扭動著。我們還看得到另一位醫生的雙腿─至少我們可以合理推測是第二個醫生的腿，因為點校的幾位軍官正失聲尖叫，逃離著現場。芭咪．德拉羅沙看似她也想做一樣的事情；她把兩手握在臉的前方，像是吸不到氧氣似地猛力呼吸。她的丈夫也似乎震驚過度，而沒有意會到自己看的是真正發生了的事件。

「那，」勞勃．葛林姆說，「是情報單位最後一次吃女巫的虧。」

他按下了蘋果筆電的快捷鍵，螢幕隨之變黑。

「死了五個人。」彼特接著說。「兩名醫師當場自戕身亡，同時黑泉別處有三名年長者在街上暴斃，而且事發像說好了的似地全無時差。解剖顯示他們都死於急性腦溢血。我們合理推測這三人就死在第一條線頭被割下去的同一個時點。」

整個飯店酒吧陷入了沉默。史提夫瞄了一眼手機，時間已經是三點一刻了。芭咪躺在柏特的懷中，又是發抖，又是泣不成聲，至於其他人則不安地看著自己的腳。

「我不想回到那間房子裡了，柏特！」芭咪喊著。「我再也不想回去了。」

「乖，乖。」柏特用沙啞而富磁性的聲音說。「不想就別回去了。」他轉頭面向葛林姆。「這麼著，我們夫妻現在都很還驚魂未定。我真的很感激你們替我們訂了飯店房間，但我真的不覺得我跟太太會想多留在黑泉鎮一分鐘。我們有滿肚子的問題，但都不急著問。要是我太太的狀況還能開車，我們今晚會去曼哈頓的朋友家借宿過夜。要是不行，我們會搭計程車，在紐堡找間汽車旅館過夜。」

「我不覺得……」彼特嘗試插嘴，但柏特沒讓他有機會。

「明天我會打電話給真正的房仲。我……很遺憾你們得生活在這樣的地方，但……我們真的不適合。我們會搬走。」

「這恐怕，不可能發生。」彼特輕聲說道。此時史提夫意識到，就連彼特都沒有勇氣看著德拉羅沙夫妻說這壞消息。

終於柏特問了。「你這話是什麼意思？」

「你剛才左一句『你們的』鎮上鬧鬼，右一句『你們的』女巫。但我必須很難過地告訴你們，從今夜起，這也是『你們的』問題了。她不會放過你們的。你們已經是黑泉鎮的居民了。身為黑泉鎮民，詛咒也適用於你們。」

接下來的沉默只有勞勃．葛林姆敢打破，而他說的是：「歡迎回家。」他露出了病態的笑容。「鎮上有很多很棒的市集活動。」

(本文摘自《歡迎來到黑泉鎮》/臉譜出版)

【作者簡介】

湯瑪斯・歐德・赫維特Thomas Olde Heuvelt

荷蘭新生代小說家，寫作類型橫跨奇幻、科幻、驚悚恐怖。他十六歲出版第一部小說，十九歲就贏得荷蘭歷史最悠久的保羅‧哈蘭幻想文學獎（Paul Harland Prijs），更在二○一五年勇奪雨果奬最佳中篇小說獎，BBC Radio稱他是「歐洲幻想文學界的一流創作者」。

《歡迎來到黑泉鎮》是他的第五本書，也是他進軍英語書市的重要作品，賣出美國、英國、法國、巴西、土耳其等多國版權，其中美國版由科幻與奇幻類型的業界龍頭Tor出版社推出，編輯正是《三體》的幕後推手莉茲‧格林斯基（Liz Gorinsky），改編影集也正在由華納影業籌拍。

【譯者簡介】

鄭煥昇

與文字朝朝暮暮，在書本中進進出出的譯者。譯有《下一個家在何方》、《是設計，讓城市更快樂》、《傷風敗俗文化史》、《烈日帝國》、《性的解析》、《普羅旺斯1970》、《專業之死》、《哲學不該正經學》等書。賜教信箱：[email protected]