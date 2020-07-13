為何不能好好談話，還要約會？

一場不被小孩、責任、家務打擾的約會才能讓談話深入，需要被了解。

每一場約會章節的最後都有「約會提點」，具體提出這一個主題約會的細節營造，幫助你們讓重要談話變得不無聊、不是爭吵、而是一場關係變得更緊密的約會。

我們希望八場約會中，你能學到:

→99種說出欣賞對方的方式

→認識彼此差異的25種問題

→了解對方金錢觀的28題

→原生家庭如何影響對方金錢觀的22題

→做這4件事容易瓦解信任感

→如何一起追求人生樂趣？

→如何能在安全的狀態下說出彼此的性愛觀？

→如何一起在心靈上成長？

→如何在爭吵之後修補關係？

→夢想對彼此的重要性？

→關於衝突、性愛、玩樂、金錢觀的迷思

【精彩書摘】

班和莉亞是在亞利桑那大學認識的。每當班走出那堂天文學導論的教室時，莉亞就坐在外面的階梯上，等著進去上下一堂課。他情不自禁地注意到這個女孩子。「她總是把頭埋在書本裡，從來沒有瞧過我一眼。就算她看見我了，也只會說聲哈囉，因為她隨時隨地都在看書。她低頭閱讀的模樣在我心中留下深刻的印象，但是也僅止於此。我甚至不知道她的臉孔是什麼樣子，也不知道她的眼睛是什麼顏色。但是她卻深深吸引著我。她專注的模樣、每次在那裡等上課的模樣，都讓我對她感到無比好奇。每一個禮拜我都這樣看著她，但是她絲毫不知道我的存在。我曾經在下樓梯時試著輕輕碰撞到她，但即使是我說抱歉時，她也只是低聲說『沒關係』，頭都不抬一下。」

「她的身影在我腦海裡揮之不去。不只是有天文學導論課的那天，而是日日夜夜。她是誰？她叫什麼名字？她在讀的是什麼書？」

直到有一天，班覺得他再也無法忍受。那天下課後，他來到階梯處，直接坐到了女孩身旁。

「他坐得很近，近到我們的肩膀都碰在一起，」莉亞說，「我正在讀哲學課要上的沙特(Jean-Paul Sartre)。沙特的東西真的很難，我不是在開玩笑，我讀得很掙扎。所以我覺得有點煩。我抬起頭看到這個男生臉上掛著燦爛的笑容，好像我們是好久沒見的老朋友。」

班還記得當時莉亞的表情。「我終於見到她的臉孔和一雙棕色的大眼。我那時候好開心，開心到忘了我對她來說根本就是個陌生人。當然，她對我來說不是，但一開始她確實看起來不太高興。」

班終於向莉亞介紹了自己，然後問她在讀什麼。「我不想白白浪費掉這次交談的機會，所以我不斷地問問題。我沒有給她任何可以結束對話的機會。幸運的是，她人真的很好，所以我們足足聊了二十分鐘，直到她得進教室去上課。」

「接下來一整個學期，我們在上課前都會這樣聊上二十分鐘，」莉亞說。「我們就只是一直聊天，無所不聊。他從來沒有約我出去，也沒有要我的電話號碼。他就坐在階梯上，問關於我生活的問題。我現在想起來也是覺得有點奇怪。最後，是我主動開口約他出去。我想我有點嚇到他了。」「她真的嚇到我了，但我當然答應了。重點是，早在我們第一次約會和親吻前，我就已經愛上她了。換句話說，我們還沒有任何肢體上的接觸，我就愛上了她。」

「他就是很穩重，永遠都在那裡等著我。他總是掛著笑容，關心我的生活。某一天他發現我有點冷，他就將他的上衣披到我身上，分開時也沒有要回去。這很難解釋，但是這些小動作讓我覺得他值得信賴。他總是用意想不到的方式讓我很有安全感。和他相處的過程就一直是這樣。我們在一起已經快要滿五年了，而且也有結婚的打算。在這一生中，我從來沒有這樣信任過一個人。這一切都是來自於階梯上的對話。他總是在那裡等著我，注意到我的需求，甚至是那些我自己都沒有意識到的需求。他是我一生的摯友和愛人。」

當班和莉亞進行本章節的約會時，他們發現彼此的原生家庭對於一段關係中的「信任與承諾」有著很不同的生命經驗。對莉亞來說，信賴代表著安全感和伴侶對自己的關注。

「我的父母離婚後，母親的情緒處在很糟糕的狀態，所以常常忽視我，也不和我互動。她隨時都很疲憊，無暇顧及女兒的心情。我記得我那時候因為沒能選上啦啦隊而難過，但是她卻毫不關心。我知道這聽起來沒什麼大不了的，但還是讓我很受傷。我父親同樣也不在身邊。只有書本才能帶給我安慰，我總是沉浸在閱讀中。所以我想對我來說，信任意味著一起相處和關注，也在於你是否能做到你想要做到的事。」班和莉亞發現彼此的原生家庭對於一段關係中的「信任與付出」有著很不同的生命經驗。另一方面，班的父母婚姻圓滿，但是他們對彼此的承諾來自於對上帝的信仰，他們堅信這樁婚姻是神的旨意。

「他們是堅守婚姻的家庭，雙方的家庭也是如此。但我從來沒有看到他們單獨花時間相處。所有的重心都圍繞著家裡的小孩和上教堂做禮拜，加上其他例行公事。我記得他們常常不和對方說話，然後我下定決心以後絕對不要變成這樣。」班接著說道，「在性方面他們都忠於彼此，但我並不知道他們是否的腦子與心也都同樣忠誠？因為我看過老爸偷偷注意其他女人，這種感覺實在很怪。」

班發現「信任與承諾」的約會讓他明瞭了一些事情。「我從來不知道啦啦隊事件，但我能夠理解莉亞的心情。我也知道實現諾言的重要性。我記得之前有一次約好要去露營，最後我臨時變卦。我想我現在能夠明白她當時的反應。」

「那時我有點反應過度，」莉亞笑著說，「說到信任，很多人想到的都會是誠實無欺，但是經過這次對話之後，我們都知道信任不只是不背著對方偷吃之類的。信任是在於實現你做出的承諾，無論事情的大小。」「不過呢，她完全忘了要把那件上衣還給我。」班最後開著玩笑說。

承諾是你如何做出選擇、付出一切

在一段關係中，承諾的意義就是我們每一天如何做出選擇──我們選擇付出一切給伴侶，即使今天很疲憊、超時工作或者承受巨大的壓力。我們選擇付出一切給伴侶，即使你遇見了另一個更具吸引力的人。每當你的伴侶希望得到你的關心時，你會選擇放下書本、離開電視機或者智慧型手機，無論有什麼重要的事情讓你忙得不可開交，你都會擱置在一旁，選擇付出一切給對方。也許對方需要的只是一個微笑或者一段交談，但我們都要試著去真正做到。當你願意將這段關係擺在最優先的位置，才能真正建立起信任，讓對方知道婚禮上的誓言不只是說說而已。愛情實驗室發現，通常那些最細微的正向小動作最能夠產生巨大的效果，在一段關係中建立牢不可破的信任和安全感。

所以真正的承諾意味著什麼？最顯而易見的，就是拒絕和任何第三者有發展關係的可能。無論在身體上或精神上，我們都忠於自己的伴侶。在婚姻之外，我們保持該有的界線。已故的雪莉‧葛拉斯博士是研究不忠的世界級專家，著有《不只是朋友》(Not“Just Friends”)一書。她的研究可以用兩個字總結：窗戶與高牆。在你結婚或者進入一段認真交往的關係之後，在理想的情況下，你會在彼此周圍築起一面牆，在兩人之間則有一扇打開的窗戶。

在深度情感和身體接觸的層面上，這面牆將你倆與其他人間隔開來。葛拉斯博士在研究中發現，當一個人(特別是那些關係陷入不愉快的夫妻或情侶)向第三者傾訴關係中的煩惱時，他等於是對外人打開了一扇窗戶。而當他對自己的伴侶隱瞞這段「柏拉圖式」的交流時，他也在彼此之間築起了一道高牆。如果想要建立一段充滿信賴、付出和誠的長遠關係，伴侶之間就不能有高牆存在。一扇對第三方好友(無論是異性或同性)開啟的窗戶，都會很快發展成一條通道，這就是發生出軌的契機。在現實中，這樣的友誼不是不可能，但是你必須注意界線。當有一方開始隱瞞這段新友誼，這段關係就亮起了紅燈。你和伴侶之間的高牆將會阻斷雙方的信賴與付出。

當然，對一個人付出一切，這也許是一個令人卻步的想法。這意味著將所有的雞蛋都放在同一個籃子裡，而籃子下方也沒有安全網。這意味著當這段關係失敗時，你沒有所謂的「備胎」可用。當情況不對時，你不能對任何外人抱怨。相反地，你必須直接面對伴侶，一起想出解決的辦法。除此之外，如果我們真心對另一半付出，代表已經獻出了所有，就沒有留下任何情感空間給別的愛人。這是個艱難的選擇，卻至關重要。如果你無法做到這種程度的付出，那愛情就不可能長久。

選擇付出一切，代表著無論另一半是什麼樣的人，你都毫無保留地接受，包括他所有的缺陷。這也代表著不隨便威脅說要離開，即使有時候這樣的想法確實閃過你的腦海。同時，這也代表著比起自己的煩惱，你更在意對方的痛苦。約翰說得好：「如果我的太太難過，我的整個世界都會停下來，只為了能夠聆聽她的痛苦。」

在一段付出一切的關係中，雙方都得讓自己的世界暫停運轉，試著去了解對方、緩解對方的傷痛。這也是為什麼我們談戀愛和步入婚姻的原因之一。我們需要對方，也需要被對方需要。承諾就是在每一次決定的機會中，都毫不猶豫地選擇對方。因為說到底，一段關係的成功在於你想要讓它成功的決心。

順帶一提，有一種錯誤的行為很容易導向各種的背叛，那就是在關係遇到困難時，將自己的伴侶和現實中或想像中其他人的伴侶拿來比較。這種我們稱為「負面比較」的行為不會在兩人之間培養感激，只會孳生因為匱乏所帶來的憎惡。當你和伴侶之間產生問題時，這種行為不會讓人願意溝通來解決問題，而是讓你去幻想另一段能夠給予你現在所無法擁有的事物的新關係，並且幻想另一位新伴侶。「負面比較」不是一個能處理負面情緒的好方式，反而會對你們的關係造成極大的危害。

(本文摘自《讓愛情長久的八場約會：美國婚姻權威高特曼點出親密關係中，不能不聊的八個話題》/三采文化出版)

【作者簡介】

約翰·高特曼（John Gottman）

享譽全球的婚姻教父，美國首席兩性關係專家。華盛頓大學心理系教授，也是西雅圖婚姻與家庭諮商研究機構的創辦人及董事，更是婚姻研究的革新者。高特曼創立的「愛情實驗室」，研究數千對伴侶之間的關係，同時結合共時性觀察數據和各項生理數據，然後運用先進的數學方法分析這些資料，因此對婚姻持久預測的準確率高達96%。高特曼在愛情實驗室的研究多次在心理學與婚姻關係領域中獲獎，研究論點具有公信力與權威。與羅傑斯，榮格齊名的心理大師，也被列為是美國最有影響力的十大心理醫師。著有《怎樣教養高EQ小孩》與《婚姻成敗的關鍵》等。

【譯者簡介】

陳岡伯

1987年生於台中。國立政治大學英國語文學系碩士班畢業。目前已有《咖啡品牌設計美學》、《幻獸藝術誌》、《復活師：傳奇醫師史賓賽・布萊克的失落秘典》、《奇幻藝術寶典》等十餘部譯作。