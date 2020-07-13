家裡有養寵物的人上廁所前可要先注意了！日前一名網友就在臉書抱怨家裡養的巨蜥因為天氣太熱，竟然大鬧家裡魚缸還跑到馬桶內消暑，讓她傻眼直呼「根本是巨蜥界的二哈！」文章曝光後也掀起網友熱烈的討論。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示日前到廁所突然發現自己飼養的黑澤巨蜥疑似因為太熱，竟然窩在馬桶內消暑，讓她無奈直呼「很好...繼昨天的很熱想玩水，直接進我的魚缸，滅了幾隻小魚。今天來睡冰涼的馬桶... 巨蜥界的二哈，他叫（毆霸，黑黑，小黑）」從她附上的照片也可以看到雖然旁邊有她幫巨蜥準備的水盆，但牠還是安穩的盤踞在馬桶內大睡特睡。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言表示「馬桶陶瓷做的，可以幫助散熱」、「這孩子也太可愛了，但是媽媽爸爸應該很困擾」、「上廁所要小心屁屁被咬一口」、「還好有開燈看到如果半夜沒開燈直接坐會怎樣」、「有二哈魂的巨蜥」、「X的！要上廁所被牠嚇死」。

據了解，澤巨蜥是一種廣泛分布在東南亞的巨蜥，身材壯碩有如恐龍一般，向哥吉拉一樣的黑澤巨蜥就是其中一種，智商高又個性穩定，有不少人會拿來當寵物飼養。