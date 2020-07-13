風靡全球的奇幻文學小說《哈利波特》是許多人的童年回憶，雖然2007年已經出版完結篇，之後改編的電影也在2011年結束，仍舊有許多粉絲沉浸在魔法世界中無法自拔。日前有科學家在印度發現一種新品種的青竹絲，竟然以小說中4大學院之一的「史萊哲林」為命名靈感，引起各界的關注。
根據外媒報導，近日有科學家在印度喜馬拉雅山脈生物多樣性熱點地區的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）西部發現一種新品種的青竹絲，特別之處在於雄性的頭部及腹部都具有特殊的紅色條紋。科學家也決定以《哈利波特》中反派學院代表史萊哲林創辦人薩拉札史萊哲林（Salazar Slytherin）為靈感，替牠命名為Trimeresurus salazar，並在《Zoosystematics and Evolution》雜誌中發表。
據了解，在《哈利波特》中，史萊哲林為反派角色集中的學院，除了學院圖騰以蛇為代表，其中的大反派佛地魔更是飼養一條巨大蛇妖，也會說蛇的語言「爬說語」。文章隨後被轉貼到PTT，也喚起許多忠實粉絲的回憶殺「史萊哲林加10分」、「感覺帥氣」、「去去武器走」、「這隻血統很純正喔」。
文章來源：YT/ Amaze Lab
文章來源：THE HINDU
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