一名網友在自家車庫發現神秘蟲卵，上網查資料並細心培育之後竟然養出粗如手指的超巨大「蠶寶寶」，最後更羽化成擁有華麗翅膀的皇蛾。該網友將養育過程和照片PO上網分享，想不到竟然引發網友熱烈的迴響。

有網友在家裡車庫發現神秘蟲卵。(圖/原PO授權提供)

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示看到社團內有人分享蠶寶寶，讓不禁他回憶起前年意外在自家車庫箱子上發現的神祕蟲卵，當時上網查資料之後發現是皇蛾的卵，還特地上山採食食草回家細心飼養，還因此養出比手指還粗大的綠色巨形「蠶寶寶」，網友也在牠們成功羽化成美麗的皇蛾之後，就地野放。

發現是皇蛾的卵之後細心培育，養出超巨綠色「蠶寶寶」。(圖/原PO授權提供)

又肥又大的皇蛾幼蟲竟然比手指還要粗。(圖/原PO授權提供)

文章和照片曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「這麼～那麼大隻」、「摩斯拉的後代」、「好厲害」、「超帥！想養！！！！！」、「是吃了生長激素的蠶寶寶嗎？」、「皇蛾真的好美！但幼蟲怎麼可以長到那麼大隻」、「害我想到森友會」、「很美，但我看了會怕」、「這阿嬤養的吼」。據了解，皇蛾（Atlas moth）因為前翅末端部份，圖案形態非常像蛇的頭部又名「蛇頭蛾」，以體型巨大著名，翅膀展開時最時最寬可達30公分，牠也是日本巨獸電影《哥吉拉》系列裡蛾型怪獸「摩斯拉」的原型。通常出沒於熱帶及亞熱帶地區的森林，主要分布在臺灣、東南亞、大陸南部、馬來群島、泰國以至印度尼西亞。

皇蛾結繭時會找樹葉包住自己。(圖/原PO授權提供)