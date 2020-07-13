晶圓代工龍頭台積電不僅是全球知名企業，高收入、福利好的印象也讓它成為許多人夢想中的職場。一名網友在PTT上發文，透露今（13）日是自己在台積電上班的最後一天，好奇想知道還有什麼事應該做？文章引起熱烈的討論，有內行網友就透露應該1必吃神物！

一名網友在PTT八卦板以標題「在台積電的最後一天應該做什麼？」發文，指出表示是他在台積電上班的最後一天，讓他有些感概的指出「在台灣最大的公司的最後一天，也是人生的重大日子」但也不禁好奇直呼「有沒有什麼應該在最後一天在台積電完成的事？」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「去交誼廳坐一天」、「舔機台」、「員工餐廳吃三份」、「投台積電履歷」、「去門口跟新進員工勸世」、「預約門診，全身健康檢查」其中，有許多內行人都不約而同指出，應該要把機台上的乖乖吃掉「把乖乖吃完視為恐攻」、「把全公司乖乖都吃掉」、「先吃乖乖，再換紅色乖乖」、「乖乖裡面的玩具通通帶回去拍照上網炫耀」、「吃完乖乖，放紅色酷辣可樂果大家酷樂一下」、「把機台的乖乖吃掉啊，還要教？！」。

乖乖也曾和捷運推出桃捷紀念版乖乖，慶祝機場捷運正式營運。(圖/中時資料照片 王英豪攝)

據了解，在台灣業界有在機器設備上放「綠色乖乖」來保佑機器不會出問題的迷信，除了有讓機器「乖乖」之意，綠色更是「通行」、「運轉中」的象徵。之前乖乖和台積電就曾合作推出上面寫著「機台乖乖不出包」的聯名商品，造成一股搶購風潮，一包甚至曾喊價到500元。