Cosplay是指一種利用服裝、飾品、道具及化妝搭配來扮演動漫、遊戲中人物角色的一種表演藝術，現也指喜好特定職業、人物、文化等角色扮演行為，但如果將太過於特殊的配件戴到日常生活當中，恐怕會讓人摸不著頭緒。日前一名網友就在路邊巧遇一名正妹，但視線往下移卻驚見她裙底出現一條「黑色條狀物」，讓他傻眼驚呼「請問我是不是看錯了？」

特賣會遇薄紗短裙妹 羞見裙底露出「黑色毛毛」(圖/原PO授權提供)

一名網友日前在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文，表示日前經過一個特賣會，進去逛逛之後被負責結帳的正妹吸引，從附上的照片可以看到該名正妹留著一頭及腰長髮，身上穿著透明的薄紗上衣和黑色小短裙，秀出一雙修長美腿。但仔細一看卻發現她裙襬下面竟露出一節毛茸茸的「黑色尾巴」，讓他幽默直言「請問？我是不是看錯了，在21世紀的今天有幸能見到妲己~單兵該如何處理」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言表示「身上沒法器就趕快跑吧」、「千年狐貍精」、「阿嬤說拉妖怪的尾巴，牠會現出原形」、「別慌，趕緊跟我報告位置，然後你速速逃離」、「趕快跟她說，小姐妳的狐狸尾巴露出來了」、「一起學貓叫」、「通知動保單位，野生動物出沒」、「好奇在哪？想去被妖收」。