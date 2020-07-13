長相基本上是從出生就已經決定好的事情，除非借助整形或矯正牙齒等幫助，否則很難可以有極大的改變。而動物們也是一樣，天生就有著屬於自己獨特的毛色或模樣，前陣子泰國西瓜果農所飼養的貓咪就因為「超派」的表情而在網路爆紅！

這隻白色的貓咪叫作「珍珠」，是一名賣西瓜的老闆在大約5、6年前所撿回的，雖然表情非常凶狠，但事實上牠是一隻相當安靜的貓咪，不會隨便惹事，而且十分喜歡陪著老闆到處趴趴走。跟著老闆到瓜田中採收時，牠就會緊盯著農民們，監督他們有沒有在好好工作，還會躺在貨車後幫忙顧西瓜，防止被小偷偷走；就連到了市場時也不例外，以凶狠的外貌讓經過的客人都不得不買一顆西瓜才離開。

珍珠的事蹟曝光後，立刻在網路上爆紅，而且收穫了大批的粉絲，網友們看到牠腳踩著一顆西瓜緊盯著鏡頭的照片都忍不住笑了出來，認證牠真的「五告派」，大家也紛紛留言：「看起來也是有點不讓殺價的樣子，很認真在做生意呢」、「買西瓜嗎，敢砍價就砍你那種」、「這個西瓜攤老闆好凶啊，我拿小魚乾跟你換」、「很有老闆的風範」、「不買就走，絕不講價，愛買不買」、「這是壟斷西瓜市場的大佬」。