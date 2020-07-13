精力旺盛的狗狗有時候會因為太過熱情，替自己招來麻煩。美國康乃狄克州（Connecticut）有一隻狗狗因為跑去招惹豪豬，沒想到臉上被具有「倒鉤」的刺扎滿臉，瞬間成了「仙人掌狗」，無辜模樣曝光讓人又好氣又好笑。

這隻名叫Kona的狗狗因為貪玩，竟傻傻的跑去招惹豪豬，結果包括下巴、口鼻和下肢被將近百根的刺扎滿臉，讓牠十分痛苦。由於豪豬身上的刺有倒鉤，肌肉在正常的運動下便會越插越深，因此非常不容易拔除。

獸醫院「Veterinary Emergency Center of Canton」臉書粉專事後將Kona的傷勢照片PO網，提到Kona接受麻醉手術剃除身上的刺後，狀況已將好多了，並提醒當地民眾千萬別輕忽豪豬的攻擊。

許多網友也不禁心疼直呼「可憐的寶貝！很高興牠現在感覺好多了」、「牠的舌頭和鼻孔也被刺穿了」、「希望狗狗經歷過這一劫能學到教訓，別再去招擾豪豬了」。