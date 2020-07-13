因為新冠肺炎疫情的關係，不少學校和公司都採用線上、遠端等方式來避免群聚感染。國外就有一名牧師日前透過直播的方式對信眾講道，沒想到中途竟然出現一隻貓亂入，還大膽偷喝牧的牛奶，有趣又可愛的畫面引起網友關注。

英國一名牧師晨禱的直播竟被可愛的貓貓亂入。(影片來源/YouTube/Reuters/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，英國坎特伯里教堂（Canterbury Cathedral）的一名牧師威利斯（Robert Willis），因為新冠肺炎的關係決定改採線上直播的方式向信眾講道、晨禱，過程中突然有一隻虎斑紋的貓咪亂入畫面，並大搖大擺的跳上威利斯牧師旁邊的桌子上大啖牛奶，過了一會威利斯才發現，但也只是親暱摸摸牠並表示「來了一位新朋友」就淡定的繼續講課，影片瞬間遭到瘋傳，也創下11萬人觀看次數。

據教堂人員透露，該隻貓咪名叫小虎（Tiger），是住在教堂周圍的4隻貓之一，大都在廚房外的花園一帶閒晃。小虎個性害羞靦腆但親人，喜歡向人撒嬌討摸摸，平常喜歡曬太陽，而且胃口不小，經常溜進屋內吃東西。