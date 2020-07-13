大部分的狗狗性格都相當開朗且精力旺盛，主人們時常都會和牠們進行需要跑跳的互動，藉此來適當地消耗牠們的精力。外國一段情侶飼養了一隻黃金獵犬，最近男主人和愛犬玩起了經典的捉迷藏遊戲，躲到了浴室門後想看牠的反應，沒想到這隻金毛見到鏡子中的主人瞬間當機，定格在原地好幾秒的時間。

(影片來源/YouTube/Caters Clips)

根據外媒報導，肖恩（Shane McRae）和他的女友飼養了一隻10個月大的黃金獵犬，並將之取名為慕斯（Moose）；近日，他和幕斯在家中玩起了經典的捉迷藏，肖恩躲在浴室的門後面，並拿起手機想要拍攝愛犬尋找自己的模樣。

影片中可以看到，幾秒後幕斯就衝進了浴室，牠首先跑到浴缸那邊查看，發現沒有主人的身影就轉身想要離開，沒想到下一秒卻突然在鏡子中看見主人，牠興奮地將前腳搭在洗手台上，不過當意識過來「主人在鏡子裡」後卻瞬間當機，定格在了原地，幾秒後才發現真正的主人就在身後，但這逗趣的一幕讓肖恩和女友都笑翻了；影片曝光之後也吸引了許多人前來觀看，幕斯困惑的反應逗樂了不少網友。