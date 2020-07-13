有飼主日前帶著愛犬一起到玉山國家公園塔塔加園區附近停車場野炊，沒想到當他們正在享用泡麵時，一旁的草叢卻驚見一隻「保育類嬌客」睜著圓滾滾的大眼睛，直盯著他手中的泡麵狂看，逗趣模樣讓網友暴動直呼「連國寶都懂吃！」

台北民眾蔡騰達昨（12日）在臉書社團《露營公社》PO文透露，帶著愛犬在塔塔加園區附近停車場野炊煮泡麵，沒想到旁邊草叢竟然有嬌客疑似「聞香而來」，緩緩探頭出來打招呼，讓他錯愕直呼「泡麵是我的！別想～」

保育類嬌客「台灣長鬃山羊」聞香而來，甚至使出近距離逼視，讓蔡騰達直呼超幸運。（圖／蔡騰達授權提供，未經許可請勿擅自取用）

仔細一看，這位嬌客來頭可不小，是屬於第三級保育類野生動物的「台灣長鬃山羊」，比起山羌更珍貴稀少且難得一見，主要生活在山區森林、裸岩等環境，非常擅長在陡峭的山坡上活動。

蔡騰達表示，來過塔塔加20次以上，但卻是第一次遇到，「真的超幸運，能親眼近距離目擊台灣長鬃山羊！雖然牠叫長鬃山羊…可是牠是貨真價實的牛科喔～」還說這位美麗嬌客十分可愛，乖乖讓他拍完照才離開。

而這段與台灣長鬃山羊的奇遇記也讓不少網友看了羨慕直呼「哇～貴客臨門耶」、「這就是傳說中的山羚羊嗎？」、「太厲害了！在停車場竟然能碰上保育類動物」；也有人打趣笑說「牠是哞哞叫還是咩咩叫？」、「泡麵太香了，連國寶都懂吃」、「這是一款…由長鬃山羊認證很香的泡麵」、「這眼神是在肖想你的泡麵」、「泡麵引來長鬃山羊嗎？下次我一定要試試看」。