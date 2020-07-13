不少水族館或動物園都會在官方的社群平台上分享園區內動物們可愛或逗趣的模樣及舉動，藉此造就了不少動物明星，在遊客和網友之間都極具人氣。美國的辛辛那堤動物和植物園（Cincinnati Zoo & Botanical Garden）就有一隻明星河馬費歐娜（Fiona），日前牠靠著玻璃窗熟睡的畫面也在網路上引起熱議，不少網友看了都直呼：「超可愛！」。

根據外媒報導，辛辛那堤動物園在上月月底時分享了一段費歐娜沉睡時的影片，從畫面中可以看到，牠頭靠在玻璃窗上、雙眼緊閉著，鼻孔裡還不斷冒出小顆的氣泡，而動物園也在文中請網友們猜猜看，到底費歐娜都夢到了些什麼。許多人看到影片後都驚呼：「超可愛！」，大家也猜測費歐娜很可能是夢到美食了，另外也有人覺得牠應該是夢到和自己最好的朋友一同玩耍，才會睡得如此香甜。

事實上，費歐娜出生於迪士尼的動物王國，是個早產兒，因此從小就在保育員的照顧下長大，在過去牠就曾做出許多有趣又搞笑的舉動，像是埋在魚群中睡覺、撐在石頭上大口啃食葉子、頭部探出水面享受泡泡浴等等，讓牠成為了深受網友愛戴的另類網紅。