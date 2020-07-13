動物和人一樣也擁有情緒與情感。內蒙古一頭老駱駝在去年10月時被原本的主人給賣出，但這頭駱駝卻相當想念自己的原主人，於是在今年6月底時獨自行走了100多公里只為回家，原主人看到駱駝滿身是傷地回來後相當感動，決定將牠贖回，陪伴在自己身邊養老。

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根據陸媒報導，內蒙古巴彥淖爾市一位牧民在去年10月中旬時，將這頭老駱駝賣給了想要從事駱駝養殖的朋友，沒想到今年6月27日時，朋友在剪完駝毛的第二天這頭老駱駝就不見了，事實上牠獨自踏上了返家的旅程，穿越過許多圍欄、途經公路、跋山涉水了100多公里後，在7月初時被一戶牧民發現，這位好心的牧民將牠暫時收留，並幫忙簡單處理了身上的傷口。

這個消息很快就傳回到原主人的耳裡，他對於老駱駝的行為相當感動，於是想要將之贖回，但朋友收到消息後早已將駱駝給領回，於是原主人用另外一頭3歲的母駱駝和朋友交換；原主人在見到老駱駝的當下相當心疼，看著牠滿身的傷口也備受感動，在接受採訪時說道駱駝是相當有靈性的動物，更表示這頭老駱駝餘生都自由了，自己絕不會再將之賣出。